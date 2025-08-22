El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Edorta Lamo convertirá Arrea! en un mercado por una buena causa. Igor Martín.

Edorta Lamo y productores alaveses se vuelcan con Gaza

El chef celebrará mañana una degustación solidaria en su restaurante Estrella Michelin para destinar lo recaudado a la ONG Global Humanitaria

Ania Ibañez

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:18

El restaurante Arrea!, que es el único espacio con Estrella Michelin en Álava, será mañana el escenario de una degustación culinaria con un objetivo solidario: ... conseguir ayuda para el pueblo de Gaza. Edorta Lamo (Campezo, 1979) tenía claro que no podía quedarse «de brazos cruzados» frente a las «atrocidades» que se están viviendo en Palestina, por lo que a través de Fogones por Gaza, una iniciativa creada y apoyada por distintas personas del gremio, organiza esta degustación humanitaria en su restaurante, que donará todo el dinero recaudado a la ONG Global Humanitaria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Entre el domingo y el lunes lloverá en Vitoria... más de lo deseable»
  2. 2 Raúl, el vitoriano que murió apuñalado en la ciudad más peligrosa de Colombia
  3. 3

    Patadas al trabajador de una ambulancia y amenazas con una botella rota a dos policías locales en las txosnas de Bilbao
  4. 4 Persigue, navaja en mano, a varias personas junto a la estación de autobuses de Vitoria
  5. 5

    Los vecinos quieren llenar Vitoria de calabacines
  6. 6

    Los toros, otro dolor de cabeza para EH Bildu
  7. 7

    Los jóvenes apenas cubrirán el 20% de las jubilaciones en Euskadi en la próxima década
  8. 8

    Patadas al trabajador de una ambulancia y amenazas con una botella rota a dos policías locales en las txosnas de Bilbao
  9. 9 Empuja a su pareja contra el frigorífico y tira su móvil cuando ella mantenía una videollamada con un amigo
  10. 10 Rozalén vuelve a mostrar su apoyo a Olatz Salvador, Maren y Kai Nakai: «Aquí tienen a una compañera»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Edorta Lamo y productores alaveses se vuelcan con Gaza

Edorta Lamo y productores alaveses se vuelcan con Gaza