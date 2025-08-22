Edorta Lamo y productores alaveses se vuelcan con Gaza

El restaurante Arrea!, que es el único espacio con Estrella Michelin en Álava, será mañana el escenario de una degustación culinaria con un objetivo solidario: ... conseguir ayuda para el pueblo de Gaza. Edorta Lamo (Campezo, 1979) tenía claro que no podía quedarse «de brazos cruzados» frente a las «atrocidades» que se están viviendo en Palestina, por lo que a través de Fogones por Gaza, una iniciativa creada y apoyada por distintas personas del gremio, organiza esta degustación humanitaria en su restaurante, que donará todo el dinero recaudado a la ONG Global Humanitaria.

– ¿Por qué decidió organizar este evento?

– Lo que precede a esto es un movimiento que creamos en el mundo de la cocina, 'Fogones por Gaza', en el cual, como gremio, condenamos todo lo que está sufriendo el pueblo gazatí. Todo lo que estamos viendo, que le sobran adjetivos, pero esta salvajada que estamos viviendo, no nos quedamos a gusto de brazos cruzados y viendo cómo el mundo está permitiendo esta atrocidad. Entonces, aparte de condenarla públicamente como colectivo, queríamos ayudar e hicimos un llamamiento que está publicado en change.org con más de 4.000 firmas. En él invitábamos a los firmantes a desarrollar una actividad a lo largo del año para ayudar en lo posible.

– ¿Por qué una degustación solidaria?

– Había dos líneas, dos objetivos principales. Por un lado, que Arrea! fuera un escenario donde toda la comunidad, o la mayor comunidad posible, pudiera participar y poner de su parte, y por otro lado, alcanzar lo máximo posible en cuanto a recaudaciones.

– ¿Cuánto llevan recibido?

– Teníamos como objetivo 5.000 euros y ya lo hemos alcanzado. Hemos pasado los 8.000 y nos gustaría que al terminar el evento llegáramos a los 10.000 recaudados.

– La acogida ha sido muy buena.

– Estamos con el aforo completo. Los tickets de entrada volaron, los teníamos todos vendidos prácticamente en una semana. De hecho, hemos superado las cien personas y el local ya no da más de sí. Además de que hay personas que han ingresado dinero directamente a una cuenta bancaria. Ha habido muchísima respuesta de la gente privada, pero también de parte de los productores y de las empresas.

– ¿En qué sentido?

– Muchos productores han ofrecido su género para la degustación, tanto de la zona como de fuera. Ha habido tanta entrega de productos que en la entrada de la cuadra del restaurante colocaremos un puesto con diferentes productos para que la gente que no pueda entrar puedan aportar algo o adquirir productos.

– ¿Como cuáles?

– Vamos a tener miel, vinos de distintas bodegas que han colaborado, sidras con diferentes elevaciones, cervezas artesanales... Incluso se podrán comprar láminas de Eva Mena –artista urbana cuyos murales se extienden por distintos países– y camisetas que hemos elaborado con Mendialdea Gaza.

– ¿Por qué cree que es importante hacer eventos así?

– Los hosteleros tenemos un arma infalible. Tenemos la capacidad de agrupar a productores y a gente de alrededor y crear una serie de eventos donde podemos recaudar algún tipo de fondos.

– En este caso para la ONG Global Humanitaria.

– Hicimos un estudio previo para ver cómo conducir este dinero porque queríamos que fuera directamente a la compra de comida y esta ha sido la vía. Es la única ONG española activa dentro de Gaza, lo vemos a través de vídeos. E independientemente de lo especulada que está la comida, de los precios disparados que tiene, lo único que queda es comprarla sea como sea y repartirla a familias allí.

– También ofrecen ayuda psicológica.

– Dos profesionales en Gaza dan un poquito de apoyo, de soporte psicológico, a las niñas y los niños que por desgracia están viviendo esta atrocidad que nadie está dispuesta a solucionar.