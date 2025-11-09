La dura presión sindical acentúa la brecha entre el sector público y el privado en Euskadi

Cuando Imanol Pradales aterrizó hace dieciséis meses en Lehendakaritza se encontró con tres grandes patatas calientes en la gestión laboral del sector público. Son las ... mismas que lastraron la última legislatura de Iñigo Urkullu y urgía solucionarlas para garantizar la paz social en la Administración. El polvorín en el que se había convertido la Ertzaintza amainó el pasado marzo con la firma de un convenio «histórico» –así lo definen fuentes sindicales– que convirtió a la Policía autonómica vasca en la mejor pagada de España. Dos meses después, se cerró el desencuentro en la Educación pública, con la renovación de un pacto que llevaba 15 años sin actualizarse. Aún queda pendiente, sin embargo, resolver la situación de Osakidetza, con un personal que sigue reclamando mejoras y una imagen deteriorada por los desajustes derivados de la pandemia y la falta de recursos.

Esta semana han comenzado a aflorar las primeras señales de que el conflicto sanitario podría convertirse en el gran quebradero de cabeza del Gobierno vasco durante el curso político que acaba de arrancar, una amenaza que se intuía después de que ninguno de los sindicatos suscribiera el acuerdo alcanzado en la Mesa Vasca de Salud, el foro impulsado por el Ejecutivo para consensuar un diagnóstico y definir las bases del futuro modelo sanitario en Euskadi.

ELA, que rehusó participar en el foro por considerarlo «meramente propagandístico», volvió a elevar el tono el lunes al amenazar con una nueva campaña de movilizaciones si no se atienden sus exigencias, entre ellas una subida del 20% en los salarios para «recuperar la pérdida de poder adquisitivo» acumulada desde 2008.

El sindicato nacionalista lamenta que, al menos en el terreno salarial, no percibe verdadera voluntad de acuerdo al otro lado de la mesa. Sin señales de compromiso real, la central liderada por Mitxel Lakuntza aspira a seguir el camino abierto por los docentes y los agentes de la Ertzaintza, y advierte de que «las voluntades se arrancan con movilización».

790 Euros Es la diferencia que existe en el conjunto de España entre un trabajador de la administración pública (3.124 euros) y otro de la empresa privada (2.334 euros). 179.000 Personas Personal que emplea el sector público en Euskadi entre trabajadores de la Administración general de Estado, del Gobierno vasco y de los ayuntamientos. La cifra ha crecido un 20% en siete años, mientras los asalariados en la privada apenas lo han hecho un 6%. 6.400 Millones Es la cantidad del Presupuesto que se destina a gastos de personal. La mitad es para pagar a sanitarios, ertzainas y policías.

Lo que reclama ELA es aplicar en Osakidetza el mismo esquema: sumar a la subida anual fijada por el Estado una mejora complementaria de carácter propio. Esta fórmula ha supuesto que un ertzaina gane 4.200 euros brutos más al año, elevando el salario de un agente recién llegado a Vitoria hasta cerca de los 50.000 euros. En las aulas, el incremento será del 7% a lo largo de los próximos tres años, lo que consolidará los ingresos de un profesor de primaria por encima de los 42.000 euros anuales en 2028.

Esta mejora paulatina en los servicios públicos –impulsada por incrementos salariales anuales acordados en Madrid y unos sindicatos vascos que presionan al límite para elevarlos en Euskadi– refleja una tendencia sostenida de recuperación del poder adquisitivo, después de que durante la crisis económica de 2008 sufrieran desde congelaciones hasta recortes.

La dinámica, sin embargo, contrasta con la moderación que sigue imperando en la empresa privada, donde los sueldos son más bajos y las jornadas, en muchos casos, más largas. La brecha salarial entre ambos sectores es significativa, ya que un trabajador de la pública ingresa de media 790 euros más al mes que uno de la privada en el conjunto de España (no existen estadísticas por comunidades autónomas).

Las cifras hablan por sí solas. La Encuesta de Población Activa, publicada anualmente por el Instituto Nacional de Estadística, muestra que en 2023 (el último año con datos disponibles) un trabajador del sector público ingresó 3.124 euros al mes, mientras que la cantidad en uno del privado se rebajó hasta los 2.334. Una situación de disparidad que ha supuesto que las últimas OPE para policía, ertzainas, administrativos o trabajadores sanitarios se llenen de vascos con grados y posgrados que, aunque no consideran la Administración su horizonte soñado, sí la ven como una opción segura: buenos sueldos, estabilidad y tiempo para vivir fuera del trabajo.

Ventaja salarial

Las condiciones retributivas son un atractivo en sí mismas. Un funcionario de rango bajo, sin formación más allá de la obligatoria y que realiza tareas administrativas (nivel C2, rango 16), cobra 28.963 euros anuales si trabaja para el Gobierno vasco y 32.125 euros si lo hace en el Ayuntamiento de Vitoria. Las remuneraciones crecen progresivamente hasta alcanzar, salvo excepciones, los 71.000 euros en los niveles superiores de ambas administraciones. Y es que según un informe de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) con datos de 2023, Euskadi es la comunidad con las ventajas salariales más elevadas del país: la brecha respecto a la Administración General del Estado llega a una media de 15.800 euros y en algunos ayuntamientos vascos se dispara hasta los 20.692 euros.

Estos salarios, junto a unas condiciones laborales estables, se han convertido en uno de los motores de una economía vasca cada vez más apoyada en el consumo interno y en el peso del sector público. Según los datos del tercer trimestre del INE, las administraciones públicas en Euskadi emplean actualmente a 179.000 personas, casi un 20 % más que en 2019. En el mismo periodo, el empleo privado, con 682.000 trabajadores, apenas ha crecido un 6%.

La administración pública se consolida así como el gran estabilizador del mercado laboral vasco, con una mejora paulatina de las condiciones laborales, fruto tanto de la fuerza sindical como de la negociación colectiva. En cambio, el sector privado continúa más expuesto a los vaivenes del ciclo económico, con mayor riesgo ante un eventual enfriamiento de la actividad, además de una capacidad de presión sindical más limitada. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ya advertía de ello hace un mes en EL CORREO al reconocer que «los sindicatos tenemos que ser sensibles con algunas multinacionales», aludiendo a la fragilidad de parte del tejido empresarial.

Lakua ha firmado este año dos convenios «históricos» en Educación y Ertzaina, ambos hasta 2028, después de las elecciones autonómicas

Pradales, en una entrevista publicada en abril en este diario, apuntaba a esta «brecha entre el ámbito público y el privado» como una de las primeras preocupaciones del Ejecutivo. El lehendakari defendía entonces que Lakua no puede limitarse a mejorar las condiciones dentro de la Administración, sino que debe velar por el conjunto de los trabajadores, «y eso implica un mayor compromiso con ámbito privado, sobre todo con la gente más joven».

Pocos meses después de aquellas declaraciones, el Gobierno vasco logró cerrar los conflictos en Educación, la Ertzaintza y el personal penitenciario. Los dos primeros con acuerdos hasta 2028 y el tercero hasta 2030, asegurando la paz hasta después de las próximas autonómicas (si no hay adelanto electoral). En paralelo, el Ejecutivo presiona para que patronal y sindicatos se sienten a negociar un SMI vasco acorde a la realidad económica del territorio. Una propuesta de marcado perfil político que tiene escaso recorrido real.

A la espera de lo que ocurra con Osakidetza, Lakua lidia estas semanas con otro foco de tensión en la función pública. En la Mesa General de la Administración, las centrales han reclamado elevar el tope retributivo por encima de la media estatal, todavía en fase de negociación en Madrid. Desde la consejería de Gobernanza, encabezada por Maria Ubarretxena, rechazan esa posibilidad al considerar que carece de encaje legal, ya que los límites salariales los fija el Estado. Los sindicatos, por su parte, replican señalando que en Educación y Seguridad sí han aplicado complementos retributivos adicionales. El departamento responde que esa interpretación es «interesada», porque estas subidas «no son incrementos salariales en sentido estricto, sino adaptaciones técnicas» a labores concretas.

En la lista de tareas pendientes del Ejecutivo también figura la reducción de la tasa de temporalidad, ya que el 40 % de los trabajadores de la función pública vasca son eventuales. Un porcentaje que dista mucho del objetivo del 8 % fijado en la 'ley Iceta' y convierte en habitual que médicos y profesores roten constantemente por hospitales y escuelas, sin ninguna certidumbre sobre qué harán la semana que viene y a la espera de presentarse a una de las tantas OPE anunciadas.