Dos jóvenes detenidos en Vitoria por robar móviles usando gas pimienta Concertaban una cita para comprar un terminal puesto a la venta en internet y, una vez reunidos con el vendedor, le atacaban con el spray y se daban a la fuga con el aparato

I. M. Domingo, 30 de noviembre 2025, 18:54 Comenta Compartir

La Ertzaintza ha detenido en Vitoria a dos jóvenes, de 20 y 21 años, por la presunta comisión de robos con violencia y lesiones. Los arrestados se citaban con las víctimas para adquirir teléfonos móviles y, una vez reunidos, les rociaban la cara con gas pimienta para reducir su capacidad de reacción y darse a la fuga con los dispositivos.

El modus operandi era siempre ese. Todos estos robos tenían tenían en común que las víctimas habían puesto anuncios a través de plataformas de internet para poner móviles a la venta. En la cita acordada entre el vendedor y el potencial comprador para negociar el precio y la entrega, el segundo aprovechaba un momento de descuido para sacar un bote de gas pimienta y atacar con él la víctima. Aprovechando la incapacitación momentánea y los efectos de irritación intensa en los ojos y piel que causa el aerosol, los autores se daban a la fuga.

Teniendo en cuenta las denuncias interpuestas por las víctimas en varios actos similares, los agentes encargados de la investigación, consiguieron identificar a los autores. Uno de los sospechosos, de 20 años, fue identificado el viernes por la mañana en Zabalgana cuando intentaba robar un patinete, siendo detenido por delitos de robo con violencia y lesiones. Tras efectuarle un registro preventivo, entre sus pertenencias, le ocuparon un bote de gas pimienta y una tarjeta de transporte a nombre de una persona que días antes había denunciado su sustracción en un gimnasio.

Su acompañante en los robos, otro joven de 21 años, fue localizado el sábado por la mañana en el mismo barrio vitoriano, donde la Ertzaintza procedió a su arresto. Los dos jóvenes fueron puestos a disposición judicial el mismo sábado por la tarde.