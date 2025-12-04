El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Dos hombres detenidos en Vitoria implicados en un robo con violencia

N. Salazar

Jueves, 4 de diciembre 2025, 10:23

La Ertzaintza ha detenido a dos hombres acusados de robo con violencia, lesiones y estafa. Los arrestados abordaron a la víctima, a la que agredieron para robarle el móvil y la cartera para, posteriormente, realizar compras con una de las tarjetas de crédito sustraídas.

El robo tuvo lugar en la madrugada del pasado 16 de noviembre en el barrio Judimendi de Vitoria-Gasteiz, cuando la víctima, un hombre de 54 años, se dirigía caminando a su domicilio. Dos hombres, uno de ellos con una bicicleta, le preguntaron si tenía un cigarro y, tras contestarles que no, continuó su camino.

Poco después, esos dos hombres se dirigieron de nuevo a la víctima y le abordaron por la espalda comenzando a golpearle, cayendo esta al suelo. Los dos implicados, junto a dos varones más, le inmovilizaron hasta sustraerle la cartera y el teléfono móvil y, a continuación, huyeron del lugar. La víctima tuvo que acudir al hospital de Santiago para ser atendido de las lesiones que presentaba.

La Ertzaintza, con los datos aportados en la denuncia, inició la investigación con el fin de identificar a los autores. Se da la circunstancia que en la madrugada del día 17 de noviembre, agentes de protección ciudadana detuvieron en la capital alavesa a un hombre, de 28 años, por un presunto delito de tráfico de drogas. El arrestado, que fue identificado junto a otro hombre, de la misma edad, portaba una tarjeta de crédito propiedad de la víctima con la que se habían realizado compras por un importe de unos 270 euros.

Continuando con las pesquisas, las y los agentes siguieron el rastro de los movimientos fraudulentos de la tarjeta de crédito, concluyendo que eran los dos hombres implicados quienes realizaban las compras y quienes cometieron el robo violento de la madrugada del 16 de noviembre.

Este miércoles, tras localizar el domicilio en el que los presuntos autores pernoctaban, ambos fueron detenidos acusados de los delitos de robo con violencia, estafa y lesiones.

Los detenidos, que cuentan con antecedentes por este tipo de hechos, fueron conducidos a dependencias policiales para realizar las diligencias pertinentes. Una vez finalizadas, serán puestos a disposición judicial.

