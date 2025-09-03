El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Jesús Andrade

Dos detenidos en Vitoria por atentar contra agentes de la Policía Local

Uno de ellos fue arrestado por agarrar a un policía por el cuello y el segundo, por propinar un puñetazo

N. S.

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 11:55

La Policía Local de Vitoria ha detenido este martes a dos jóvenes que atentaron contra agentes de este cuerpo en sendas intervenciones. El primer arresto se produjo a primera hora de la mañana. Pasadas las 7.30 horas, una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana observó a un varón en actitud sospechosa.

Los agentes procedieron a darle el alto para identificarlo y mientras esperaban la confirmación de su identidad desde la central de operaciones, el detenido comenzó a acercarse a uno de los años, agentes golpeándole en el brazo y posteriormente amenazándole con propinarle un puñetazo. Al ver tal actitud, el agente fue a evitar el puñetazo, momento que el varón, de 41 años, aprovechó para agarrar al agente por el cuello por lo que junto con su compañero procedieron a su detención.

Por otra parte, policías locales también detuvieron en la tarde de este martes en Vitoria a un varón de 19 años como presunto autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad.

Los hechos ocurrieron sobre las 16.00 horas cuando una patrulla fue requerida para acudir a un domicilio de un varón sobre el que recaía una orden de detención y presentación en el Juzgado de Menores de esta ciudad.

Al llegar al domicilio, el encartado comenzó a gritar, profiriendo insultos y amenazas contra los agentes de manera descontrolada. Los agentes intentaron calmarle, pero el varón reaccionó a su acercamiento propinando un puñetazo a uno de los agentes, momento en el que la patrulla procedió a su detención y traslado a dependencias policiales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Okondo: mueren dos jóvenes tras salirse de la calzada y volcar el vehículo en el que viajaban
  2. 2 Tragedia en Okondo: mueren dos jóvenes tras salirse de la calzada y volcar el vehículo en el que viajaban
  3. 3

    Investigan la salida de calzada del coche en la que murieron dos jóvenes en Okondo
  4. 4

    Vitoria estrena este curso su primer colegio internacional y el único privado de la ciudad
  5. 5 El hombre muerto en el accidente de Azáceta era trabajador del servicio de ayuda a domicilio
  6. 6

    Ataca a plena luz del día a una mujer de 76 años para robarle la cadena de oro en Vitoria
  7. 7

    Investigan la salida de calzada del coche en la que murieron dos jóvenes en Okondo
  8. 8

    Entre las fiestas del Lakua y de poteo por el centro de Vitoria
  9. 9

    «Estamos destrozados, es una tragedia enorme para todo el pueblo»
  10. 10

    Entre las fiestas del Lakua y de poteo por el centro de Vitoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Dos detenidos en Vitoria por atentar contra agentes de la Policía Local

Dos detenidos en Vitoria por atentar contra agentes de la Policía Local