Dos detenidos en Vitoria por atentar contra agentes de la Policía Local Uno de ellos fue arrestado por agarrar a un policía por el cuello y el segundo, por propinar un puñetazo

Miércoles, 3 de septiembre 2025

La Policía Local de Vitoria ha detenido este martes a dos jóvenes que atentaron contra agentes de este cuerpo en sendas intervenciones. El primer arresto se produjo a primera hora de la mañana. Pasadas las 7.30 horas, una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana observó a un varón en actitud sospechosa.

Los agentes procedieron a darle el alto para identificarlo y mientras esperaban la confirmación de su identidad desde la central de operaciones, el detenido comenzó a acercarse a uno de los años, agentes golpeándole en el brazo y posteriormente amenazándole con propinarle un puñetazo. Al ver tal actitud, el agente fue a evitar el puñetazo, momento que el varón, de 41 años, aprovechó para agarrar al agente por el cuello por lo que junto con su compañero procedieron a su detención.

Por otra parte, policías locales también detuvieron en la tarde de este martes en Vitoria a un varón de 19 años como presunto autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad.

Los hechos ocurrieron sobre las 16.00 horas cuando una patrulla fue requerida para acudir a un domicilio de un varón sobre el que recaía una orden de detención y presentación en el Juzgado de Menores de esta ciudad.

Al llegar al domicilio, el encartado comenzó a gritar, profiriendo insultos y amenazas contra los agentes de manera descontrolada. Los agentes intentaron calmarle, pero el varón reaccionó a su acercamiento propinando un puñetazo a uno de los agentes, momento en el que la patrulla procedió a su detención y traslado a dependencias policiales.