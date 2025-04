Dos clientes del 'after' más polémico de Vitoria pelean durante una hora a plena luz del día

«Mírales con tus propios ojos. Se lanzan golpes sin ton ni son y van de un lado para otro. La gente se cambia de ... acera o directamente se da media vuelta». Una vecina de la calle San Antonio, en pleno centro de Vitoria, asistía estupefacta al 'espectáculo'. El reloj marcaba las 10.15 horas de este viernes y un par de jóvenes, visiblemente perjudicados, lo mismo enlazaban series de puñetazos, como se daban un abrazo que volvían a empezar con amenazas de brocha gorda.

Sólo paraban cuando acudían a poner paz los coches patrulla de la Policía Local, alertada por residentes y comerciante. Ahí, ambos bajaban la cabeza, prometían portarse bien y aguardaban a que los uniformados se marcharan a otra actuación. Así han estado desde antes de las 9.30 horas hasta pasadas las 10.30 horas. A plena luz del día, con las tiendas abiertas y un continuo rosario de viandantes y coches.

Ambos jóvenes eran clientes del polémico 'after' que opera en esta calle. Este negocio acumula alrededor de un centenar de intervenciones entre la Guardia urbana y la Ertzaintza.

Ampliar Secuencia de una de las escaramuzas protagonizadas por los dos clientes entre las 9.30 y las 10.30 horas de este viernes. D. G.

«Hermano para, hermano para», le gritaba uno de los implicados, con sangre en el pómulo. En un momento dato, el dúo ha empezado a rodar por el suelo ante el susto de varios viandantes. De nuevo en pie, han dejado un plumífero en medio de la calzada mientras han seguido lanzándose mandobles y patadas.

«Van 'puestísimos' y sólo estamos a viernes. Esto ya no hay quién lo aguante», se quejaba a EL CORREO otro habitante de esta calle, que desde hace casi un año asiste entre incrédula y enfadada a los continuos incidentes que nacen en este local, que mantiene su clientela pese a que hace unas semanas el Ayuntamiento de Vitoria le prohibió poner música hasta que instalara un limitador de sonido.

«Esto es una vergüenza»

Pasadas las 10.30 horas, dos patrullas de la Policía Local han regresado a este punto. Mucho más expeditivos, los uniformados han separado a los jóvenes. Tras leerles la cartilla, han acompañado al más violento hasta la calle General Álava. Allí se han apostado hasta que el chico ha desaparecido de su vista.

«Esto es una vergüenza. ¿De verdad el Ayuntamiento no puede cerrarlo? Pedimos a la alcaldesa Maider Etxebarria más mano dura», manifestaba otro vecino, de cuyo portal han echado esta mañana a uno de estos dos jóvenes «porque se disponía a miccionar». Alrededor de las once de la mañana salía del establecimiento otro grupo de jóvenes con los katxis en la mano y la mirada cansada. Y detrás de ellos, uno de los implicados en la pelea, quien ha regresado al 'after', esta vez más calmado.