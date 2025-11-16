Otros dos alcaldes alaveses ocupan puestos incompatibles

Ana Asun Fernández de Monje ha ocupado dos puestos incompatibles durante más de un año, como desveló EL CORREO. Simultáneamente ha sido alcaldesa de Arraia- ... Maeztu (en representación del PNV) y presidenta de la junta administrativa del pueblo de Vírgala Mayor, un cargo por el que no cobra. En la conversación con este periódico comentó que iba a pedir a sus vecinos que no la votasen para repetir como máxima representante de Vírgala, pero que sí le gustaría seguir como vocal hasta completar la obra de la zona deportiva. Cuál ha sido su sorpresa cuando la Junta Electoral le ha indicado que no puede ocupar ningún cargo dentro de la junta administrativa. Ni presidenta ni vocal.

Lo cierto es que la norma foral de elección de regidores y vocales de los concejos del territorio histórico deja bien claro que «no serán elegibles e incurrirán en causa de incompatibilidad» para estos cargos «el alcalde del Ayuntamiento al que pertenezca el concejo». Pero la cuestión a partir de aquí es saber por qué hay regidores que durante la presente legislatura han podido combinar cargos en ambas instituciones. Y es que, según la investigación que ha realizado este diario, hay dos alcaldes más que durante dos años y medio han sido vocales en una junta administrativa. Se trata de Pruden Otegi, del municipio de Ayala, e Iratxe del Barco, de Iruraiz Gauna, ambos de EH Bildu.

«Cuando me convertí en alcalde, pregunté a la secretaria que entonces teníamos en el Ayuntamiento y me dijo que no había problema, que sólo era incompatible si fuese presidente de la junta administrativa de Luiaondo», se defiende Pruden Otegi. Por lo tanto parece que en ocasiones ha dependido de la interpretación particular que cada letrado ha realizado sobre la norma foral. Porque Trini Zarza, la regidora del PSE en Zambrana, explica que a ella le pasó justo lo contrario y dejó su cargo en el concejo de Berganzo cuando le avisaron que podría incurrir en una incompatibilidad de cargos. «Dimití en junio de 2023 como vocal, un par de semanas antes de entrar en el Ayuntamiento», aclara la representante socialista.

Este periódico ha intentado ponerse en contacto con Iratxe del Barco para conocer su situación particular en la junta administrativa de Gazeo y el Ayuntamiento de Iruraiz Gauna, pero no lo ha conseguido.

Un escollo

La norma foral de elección de regidores y vocales de los concejos se aprobó en 1984, aunque el punto concreto que han incumplido Fernández de Monje, Otegi y Del Barco corresponde a una modificación de 1997. Los partidos en las Juntas Generales se encuentran estudiando cómo mejorar este reglamento y lo cierto es que nadie pretende modificar este artículo, aunque haya quedado de manifiesto que es un escollo importante -otro más- para las entidades locales.

Y es que uno puede ser miembro de las Juntas Generales de Álava y 'alcalde pedáneo', como es el caso de Ángel Marcos Pérez de Arrilucea y Javier Argote. Incluso Pedro Elosegi pudo combinar la presidencia del legislativo foral -cargo que dejó a mediados de 2023- y ser miembro del concejo de Arkaia. La norma permite que la senadora Julia Liberal sea vocal en Arroiabe o que Iratxe Parro simultanee ser edil en Ayala y principal responsable de la administración local en Llanteno. Si se echa la vista más atrás, se puede comprobar que Jesús Mari Guinea ocupó la dirección de Equilibrio Territorial de la Diputación y fue miembro del concejo de Nanclares. Y durante un tiempo, Miguel Ángel Fernández fue alcalde de Navaridas y presidente de Páganos, lo cual estaba permitido porque se trata de un concejo de Laguardia.

Lo que no puede ser de manera simultánea es regidor y presidente o vocal de una entidad local del mismo municipio. Y no porque exista un interés económico, pues son cargos sin remuneración. Al reto demográfico y la falta de ganas de muchos por implicarse en la gestión del pueblo, se le suma una norma que recurrentemente se incumple.