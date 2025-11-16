El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las elecciones a concejo tendrán lugar el próximo domingo en Álava. Jesús Andrade

Otros dos alcaldes alaveses ocupan puestos incompatibles

Los regidores de Ayala e Iruraiz Gauna, de EH Bildu, son también vocales en juntas administrativas, lo que no permite la norma foral

Ander Carazo

Ander Carazo

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:28

Comenta

Ana Asun Fernández de Monje ha ocupado dos puestos incompatibles durante más de un año, como desveló EL CORREO. Simultáneamente ha sido alcaldesa de Arraia- ... Maeztu (en representación del PNV) y presidenta de la junta administrativa del pueblo de Vírgala Mayor, un cargo por el que no cobra. En la conversación con este periódico comentó que iba a pedir a sus vecinos que no la votasen para repetir como máxima representante de Vírgala, pero que sí le gustaría seguir como vocal hasta completar la obra de la zona deportiva. Cuál ha sido su sorpresa cuando la Junta Electoral le ha indicado que no puede ocupar ningún cargo dentro de la junta administrativa. Ni presidenta ni vocal.

