«En los divorcios y las herencias hay un componente emocional brutal»

'Todo lo que deberías saber sobre herencias y divorcios'. Con este título tan directo, las abogadas Elena Cuervo y Susana Alfageme, que llevan treinta ... años al frente de un despacho en Gijón (Asturias), dejan claro de qué va a tratar la charla que ofrecen hoy en el Aula de Cultura de ELCORREO. Quien quiera conocer los entresijos de ambos procesos jurídicos puede acercarse a la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa a las 19.00 horas para disfrutar de la disertación.

«Escogimos estos dos temas por el componente emocional brutal», explican las abogadas. «Lo vemos en el despacho. Son los dos temas que más afectan a nuestros clientes». Y es que «el común denominador» de las herencias y los divorcios es «el duelo emocional».

Es por eso que Cuervo y Alfageme quieren proporcionar conocimiento a los asistentes a la conferencia para que tengan «un cable a tierra que les permita pasar a la acción y empezar a dar los primeros pasos». En una situación tan dura como lo es un divorcio, que se vive «como un fracaso vital», y obviamente casos de herencia en los que ha fallecido un familiar «es normal que se te abran muchísimas preguntas en la cabeza».Con esta charla se podrán resolver muchas de ellas.

«Hemos hecho una selección de las cuestiones más frecuentes, tanto para gente que está atravesando el problema como para una persona que no lo está haciendo», explican las profesionales. En el caso de las herencias se hablará de «todas las opciones que hay, además del testamento», ya que «en el País Vasco hay otras opciones para pactar cosas para un futuro». También explicarán «el proceso de reparto» tanto «si hay un acuerdo como si no». Por último, hablarán del testamento vital. «Son las decisiones que podemos tomar de cara a la última enfermedad, eutanasia y donación de órganos, entre otras», amplían.

Basado en «hechos reales»

Si miramos el divorcio, en nuestro territorio también hay «especialidades». «Hablaremos de las capitulaciones matrimoniales para escoger el régimen económico», pero también las «distintas opciones para pactar, que se pueden incluir cuando nos casamos y sirven de prevención». Otro punto importante será la custodia compartida ya que «es la que más se está implantando y una de las preguntas más frecuentes en divorcios con niños pequeños».

Como es «imposible» condensar toda la información en una charla de 45 minutos, Cuervo y Alfageme han escrito dos libros para ampliarla. En estos manuales interactivos hay «tres capas de información por capítulo»: una explicación detallada a modo de preguntas y respuestas, acceso a un vídeo de refuerzo y la narración de una historia basada en «hechos reales».

«Se nos ocurrió contar la historia de la familia de María de manera novelizada para ver los casos llevados a la práctica completamente», explican las abogadas, que esperan poder seguir publicando libros sobre otros temas jurídicos.