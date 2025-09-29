El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Elena Cuervo y Susana Alfageme. EL CORREO.

«En los divorcios y las herencias hay un componente emocional brutal»

Las abogadas Elena Cuervo y Susana Alfageme presentan hoy una guía sobre ambos procesos en el Aula de EL CORREO en la Casa de la Cultura Ignacio Aldecoa

Ania Ibañez

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:13

'Todo lo que deberías saber sobre herencias y divorcios'. Con este título tan directo, las abogadas Elena Cuervo y Susana Alfageme, que llevan treinta ... años al frente de un despacho en Gijón (Asturias), dejan claro de qué va a tratar la charla que ofrecen hoy en el Aula de Cultura de ELCORREO. Quien quiera conocer los entresijos de ambos procesos jurídicos puede acercarse a la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa a las 19.00 horas para disfrutar de la disertación.

