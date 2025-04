El discurso de Vox sobre la «islamización de Álava» dispara la tensión en las Juntas Generales

Vox ha trasladado este miércoles a las Juntas Generales un debate sobre «la creciente islamización de Álava». El procurador Jonathan Romero ha asegurado que se ... ha «sobrepasado todos los límites de la decencia, la inseguridad y la degradación que han convertido esta tierra en un infierno». Una intervención que ha disparado la tensión en la sesión de control y el diputado general, Ramiro González, ha apelado a «plantar cara con claridad al discurso del odio» y «a quienes quieren volvernos a llevar a hace 90 años», en referencia al franquismo.

No se ha quedado ahí. Ha calificado a la formación de Santiago Abascal como «lo peor de la sociedad» al «odiar al diferente». Con los ojos puestos en la bancada del PP ha reclamado «no dejarle avanzar ni un solo milímetro» al discurso de Vox, con el objetivo de que «no se instale aquí ese discurso minoritario».

«Les van a devorar a ustedes. No todo vale para mantenerse en el poder. No pacten con estas formaciones políticas que representan el odio y lo peor de la sociedad. No pacten con ellos. No les podemos obligar a no hacerlo, pero es un tremendo error. Se van a arrepentir», ha subrayado.

Romero ha criticado la celebración del fin del ramadán en el aparcamiento del Buesa Arena, las carnicerías 'halal', las mezquitas y los actos criminales.

«Señores del PNV y Sortu-Bildu, tanta lucha por la patria vasca, tanto odio a España, tanto tiro en la nuca y tanta kale borroka, para acabar siendo un califato islámico. Vaya ironía», ha afirmado Romero. Una intervención que ha interrumpido Ramiro González para solicitar que se recoja «de forma expresa» en el acta de sesiones «por si fuera constitutiva de delito», ya que le había parecido entender «que el interveniente ha acusado al PNV de pegar tiros en la nuca»..