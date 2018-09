Discípulos de Cicerón en el Círculo Vitoriano 04:43 Los miembros del club, en su última reunión el pasado martes en el Círculo. / Jesús Andrade Los miembros del club Toastmasters se reúnen cada martes para mejorar su oratoria en castellano e inglés SARA LÓPEZ DE PARIZA Miércoles, 19 septiembre 2018, 11:48

Se entiende por oratoria el arte de hablar con elocuencia, de un modo eficaz para deleitar, conmover o persuadir. Y aunque tiene parte de intrínseco a cada persona se puede ensayar, y mucho. Nos colamos en una sesión del club de oratoria Toastmasters en Vitoria para compartir dos horas con alumnos que buscan emular a grandes maestros de esta práctica como Cicerón, Churchill, Gandhi, Obama o Steve Jobs. A pesar de que la historia las ha relegado y no existen tantas referentes femeninas, en este club las mujeres son mayoría.

Yolanda Ruiz de Zarobe es la presidenta y quien implantó en Vitoria hace cinco años esta agrupación internacional surgida en Estados Unidos y dedicada a la formación en oratoria y liderazgo. «Un compañero me habló del club y pensé que era una oportunidad brutal. Empezamos sin saber muy bien cuáles eran nuestras expectativas y ahora somos unos 25 socios», explica esta catedrática de Lingüística Inglesa y profesora en la UPV. Se reúnen los martes en las instalaciones del Círculo Vitoriano y alternan sesiones en castellano con otras en inglés, aunque insisten en que no son una academia de idiomas.

«Cualquiera puede venir y conocernos. Aquí no hay profesores, aprendemos todos de todos y nos corregimos los errores mutuamente, cada uno lleva su propio ritmo y la ventaja es que seguimos programas hechos a medida», asegura Yolanda. Esto último es una de las claves, y es que entre los asistentes a las reuniones -en las que no faltan las bebidas para hacerlas más distendidas- hay desde docentes a ingenieros o profesionales de la comunicación. También ha probado algún que otro jubilado. «Tuvimos un hombre que se iba a hacer la ruta 66 con su esposa y quería practicar la conversación en inglés, estuvo encantado», recuerdan.

La dinámica es siempre la misma; los miembros del grupo se presentan, dos de ellos realizan un discurso, se les valora y después se proponen diferentes temas para una conversación grupal. Existe un encargado del tiempo, un maestro de ceremonias y el responsable de contar las muletillas como 'you know' o 'I mean' en inglés y 'em' o 'bueno pues' en castellano, las más recurrentes. «Lo fundamental para hablar en público es prepararse el discurso, porque hasta los que parecen improvisados están ensayadísimos. También es muy importante controlar el entorno, como el micrófono, y preparar una pequeña conclusión», subraya Cristina Juesas, vicepresidenta de educación del club.

Para una reunión de vecinos

El papel de maestro de ceremonias recae hoy sobre Diego Alonso, miembro veterano. «Me apunté porque después de haber estado de Erasmus en Finlandia echaba mucho de menos hablar en inglés y resulta que me ha servido mucho para mi trabajo. He mejorado la manera de expresarme y de hablar en público, algo que antes me costaba», confiesa este ingeniero informático. Su compañera Amaia Hernández es profesora en un colegio y cuenta que se unió al club por la importancia que le otorga al hablar en público y para practicar su inglés. «Me gusta porque se aprende de manera progresiva y el ambiente es buenísimo», destaca.

Para la presidenta de Toastmasters Vitoria lo más interesante es que «los errores que cometes aquí ya no los repites fuera», además del bagaje que se adquiere «y que puede servirte para hablar en una boda o hasta en una reunión de vecinos».