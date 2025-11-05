La Diputación reorganiza el tráfico para evitar riesgos en la parada del autobús del Hospital de Leza

La Diputación se dispone a modificar en las próximas semanas la parada de Alavabus correspondiente al Hospital de Leza, que actualmente se ubica en la ... carretera A-124 en dirección Vitoria. A lo largo del mes de noviembre, se trasladará la marquesina hasta el área urbanizada del centro sanitario con el fin de aumentar la seguridad vial, tanto para los usuarios del transporte público foral como para los conductores.

En la actualidad, los viajeros de Alavabus disponen de dos paradas en la zona: una en el acceso al Hospital de Leza desde la A-124 en dirección Logroño, dotada de un camino peatonal seguro hasta el recinto; y otra junto a la carretera, en un ensanche de la plataforma pegado a la calzada en sentido Vitoria, que obliga a los usuarios a cruzar la vía para llegar al centro sanitario o regresar.

«Realizaremos el traslado de esta segunda parada al entorno del centro sanitario de forma que las personas viajeras ya no tendrán que atravesar la vía. Estamos ultimando el acondicionamiento de los viales interiores en los accesos al hospital para crear una glorieta que facilite la entrada y maniobras de los autobuses», ha explicado este miércoles en el pleno el diputado de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias, Jon Nogales.

Esta obra, adelantada en agosto por EL CORREO, permitirá que los autobuses de Alavabus accedan al entorno del hospital, realicen la parada para la subida o bajada de viajeros y efectúen las maniobras de giro necesarias para reincorporarse a la A-124. Esta intervención se suma a la reciente mejora de la iluminación en el cruce de Leza y las marquesinas. Y es que el anterior sistema contaba con dos farolas y, tras su renovación, incluye siete nuevas luminarias LED en ambos lados de la calzada e iluminación dentro de las propias marquesinas.