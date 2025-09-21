El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La Diputación «favorece el acceso» a recintos que están cerca de Vitoria

El organismo foral es el responsable de la gestión del deporte escolar y ejerce de catalizador para acomodar equipos ante la escasez de recursos en la capital

Borja Mallo

Borja Mallo

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:36

La gestión del deporte escolar en Álava está en manos de la Diputación y el gran objetivo de esta institución es que «ningún niño o ... niña se quede sin hacer deporte» en el territorio. Por ello, aunque la competencia de la gestión de las instalaciones depende de cada ayuntamiento, desde el Palacio de la Provincia se ejerce una función catalizadora para tratar de dar solución a los problemas que se presentan por la saturación de cuadrantes y calendarios en Vitoria. Todo ello para dar cabida a los 18.115 deportistas escolares –en las edades comprendidas entre los 6 y los 16 años– que figuraron en sus registros el pasado ejercicio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vitoria multará con hasta 750 euros a los dueños que no limpien la orina de sus perros
  2. 2 Un fallecido al chocar su vehículo contra un camión estacionado en el área de servicio de Lopidana
  3. 3 Un fallecido al chocar su vehículo contra un camión estacionado en el área de servicio de Lopidana
  4. 4 El bar que te lleva de Vitoria al fin del mundo con sus pintxos y tostas
  5. 5 La pasión por un oficio, la clave para empezar un nuevo ciclo
  6. 6

    Nowell, una base contra los prejuicios sobre la altura para el Baskonia
  7. 7

    Buceadores de la Armada explosionan una bomba en la playa de Las Arenas
  8. 8 Un fallecido al chocar su vehículo contra un camión estacionado en el área de servicio de Lopidana
  9. 9

    Euskadi ya advirtió hace un año de fallos en las pulseras telemáticas para maltratadores
  10. 10

    Un ciberataque colapsa los aeropuertos de Londres, Bruselas y Berlín y provoca retrasos masivos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Diputación «favorece el acceso» a recintos que están cerca de Vitoria

La Diputación «favorece el acceso» a recintos que están cerca de Vitoria