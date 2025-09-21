La Diputación «favorece el acceso» a recintos que están cerca de Vitoria

La gestión del deporte escolar en Álava está en manos de la Diputación y el gran objetivo de esta institución es que «ningún niño o ... niña se quede sin hacer deporte» en el territorio. Por ello, aunque la competencia de la gestión de las instalaciones depende de cada ayuntamiento, desde el Palacio de la Provincia se ejerce una función catalizadora para tratar de dar solución a los problemas que se presentan por la saturación de cuadrantes y calendarios en Vitoria. Todo ello para dar cabida a los 18.115 deportistas escolares –en las edades comprendidas entre los 6 y los 16 años– que figuraron en sus registros el pasado ejercicio.

Así, el Departamento de Cultura y Deporte, encabezado por la socialista Ana del Val, colabora «con federaciones, clubes y entidades deportivas para buscar siempre la mejor solución» a este problema de colapso que sufren las instalaciones deportivas de la capital. Por ejemplo, desde la Diputación se está facilitando el acceso de las agrupaciones a otros complejos existentes en el territorio, sobre todo en las inmediaciones de Vitoria, para que puedan desarrollar allí sus entrenamientos y disputar sus partidos. Es el caso, por ejemplo, de las instalaciones de Arrate en Nanclares de la Oca.

«Cuando surgen dificultades, hemos señalado a diferentes agrupaciones que el territorio cuenta con equipamientos deportivos de muy alto nivel y favorecemos que puedan acceder a ellos», señala la diputada.

Eso sí, aún con la certeza de que la competencia de las instalaciones de Vitoria no recae en la Diputación, desde la Federación Alavesa de Fútbol se entiende que el Ejecutivo foral, como responsable del deporte escolar, debería apoyar económicamente la reforma de las mismas.

«Nosotros siempre hemos intentado trasladar a la Diputación que también tiene que ayudar en la mejora de los campos porque más de la mitad de nuestras licencias, alrededor de 6.000, son escolares y entiendo que deberían colaborar», señala su presidente, Kepa Arrieta.