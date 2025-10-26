La Diputación de Álava planea suspender con carácter definitivo el campamento de Bernedo

La Diputación de Álava pretende «suspender» la actividad del campamento de Bernedo de forma definitiva, según ha podido confirmar EL CORREO. Se trata de la ... principal medida que pretende llevar adelante la institución foral en la vertiente administrativa contra los promotores del polémico udaleku de la localidad de la Montaña Alavesa, en el que, entre otras muchas cosas, se instaba a los menores a desnudarse a la hora de utilizar duchas mixtas y los monitores andaban desnudos por las instalaciones sin que las familias que mandaban allí a sus niños tuviesen conocimiento de ese tipo de prácticas. La decisión de la Diputación llega, en todo caso, después de que numerosas voces hayan cuestionado la «inacción y la pasividad» de las instituciones por lo que estaba pasando en Bernedo desde hace años.

Cerrar el udaleku no será un trámite sencillo. La idea es que el expediente administrativo se inicie la próxima semana, cuando los máximos responsables institucionales den luz verde al procedimiento sancionador. Este proceso estará sujeto a posibles alegaciones y no se sabe cómo concluirá. Pero el objetivo de la institución foral es cerrar el campamento «sin fecha», según las diversas fuentes consultadas. Es decir, la idea es clausurarlo de forma definitiva. Portavoces oficiales de la Diputación no quisieron realizar comentarios al respecto al ser cuestionados por este periódico.

El expediente administrativo se desarrollará de forma paralela a la investigación penal que se sigue en un juzgado de instrucción de Vitoria por unos hechos que -según fuentes judiciales- podrían tener múltiples responsabilidades. Es decir, al margen de la actuación de los monitores y de los promotores del campamento, los mismos medios insisten en que la investigación también puede afectar a los diversos responsables institucionales que durante décadas no controlaron la actividad de este udaleku -a pesar de que recibía financiación pública- y tampoco actuaron cuando ya tenían conocimiento de las denuncias que hablaban de maltrato y de corrupción de menores.

De momento, se sabe que la Ertzaintza ha recibido ya una veintena de denuncias, la gran mayoría después de que EL CORREO desvelase lo que había pasado en el campamento de Bernedo.

Las cartas que algunas menores enviaron a sus padres cuando estaban en el campamento de Bernedo -que las familias recibieron después de que las niñas y los niños hubiesen regresado a casa- dejan claro que los promotores del udaleku apostaban por las «duchas mixtas» y que a muchos menores no les gustaba nada esta directriz. Algunos, de hecho, aseguran claramente que estaban en contra de las prácticas que se realizaban en el campamento. E.C. 1 /

Niños desprotegidos

La investigación judicial que se sigue en el Palacio de Justicia de Vitoria arrancó en mayo, más de medio año después de que una educadora de un centro de menores de Gipuzkoa presentase la primera denuncia en la comisaría de Zarautz por lo que estaba pasando en Bernedo. Fuentes policiales explican a este diario que esta denuncia fue trasladada a la Ertzaintza de Alava -competentes por cuestión del lugar en el que se habían producido los delitos- en enero de 2025. La investigación no llegó al juzgado número 3 hasta mayo de este año por cuestión de reparto judicial. Es decir, prácticamente un año después de que la educadora acudiese con el menor tutelado a contar lo que pasaba en el udaleku.

¿Qué pasó para que se tardase tanto en activar las denuncias? Básicamente, que a los primeros testimonios de los menores tutelados por la Diputación de Gipuzkoa y de su educadora -que ayer ofreció su testimonio en una entrevista con este periódico- «no se les dio mucha importancia». «Quizá fue porque eran las declaraciones de niños desprotegidos, con situaciones vitales muy duras, y que no tenían familiares directos que fuesen a armar ruido por lo que les había pasado», explican fuentes conocedoras del procedimiento.

Lo cierto es que pasaron al menos tres años desde que se produjeron las primeras señales de alerta. «Nadie hizo nada». Todo cambió cuando EL CORREO desveló las denuncias de diversas familias sobre lo que estaba pasando en los udalekus de Bernedo. Del silencio y la indiferencia general de las instituciones se pasó a declaraciones de condena. A partir de ese momento se desató una polémica de consecuencias impredecibles. Las voces que habían recibido portazos institucionales cuando advirtieron sobre el campamento empezaron a sentirse escuchadas. «Lo triste es que ya era tarde para evitar nuevas víctimas», insisten los mismos medios. «Si hubiesen investigado mis denuncias se habría evitado mucho sufrimiento a las familias de los niños», subrayó Helena Molina, la educadora social que presentó la primer denuncia, en la entrevista con este diario.

Primeras citaciones

Tras las publicaciones de este periódico las instituciones han dado prioridad a esta investigación, tanto desde el ámbito administrativo como del judicial. En los juzgados de Vitoria -mientras se siguen recibiendo nuevas denuncias de familias afectadas- ya se ha citado a declarar como testigos a algunos de los trabajadores del campamento.

El Departamento vasco de Seguridad también ha resaltado su implicación en la resolución de lo que ha ocurrido poniendo ahora en el caso a la principal sección central de investigación de delitos contra las personas de la comisaría central de Erandio. «La idea es no escatimar en recursos» para tratara este caso, explican fuentes policiales.

Lo sustancial es que el 'caso Bernedo' no sólo ha puesto el foco en los monitores y los promotores del campamento de Bernedo. También ha centrado la atención en el propio sistema de protección de menores. La clave del asunto -y lo que vienen denunciado también los trabajadores sociales que alertaron sobre las actividades de esta instalación- es que si este sistema hubiese funcionado como debía el udaleku no se habría desarrollado este pasado verano después de que se conociesen las supuestas irregularidades.

Desde entonces, no han dejado de crecer las denuncias de familias afectadas. Las primeras fueron las de la educadora de Gipuzkoa que velaba por la protección de menores tutelados. Pero después han llegado numerosas quejas de familias que hablan de que a sus menores se les obligaba a hacer cosas que no querían y que no les correspondían por su edad. Una de los asuntos más graves -insisten fuentes judiciales- es que las instituciones no tuvieron en cuenta las primeras advertencias de los educadores de los niños en situación de desprotección.

También se han registrado casos de supuestos casos de agresiones sexuales entre adolescentes. Una de las madres relata que las amigas de su hija ya advirtieron a los monitores de que uno de los participantes estaba acosando a la niña y que los responsables del campamento «no hicieron nada».