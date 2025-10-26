El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen de las instalaciones del campamento de Bernedo. Igor Aizpuru

La Diputación de Álava planea suspender con carácter definitivo el campamento de Bernedo

Esta semana iniciará el expediente para imponer las sanciones más duras al udaleku en paralelo a la investigación judicial

David S. Olabarri

David S. Olabarri

Domingo, 26 de octubre 2025, 01:05

Comenta

La Diputación de Álava pretende «suspender» la actividad del campamento de Bernedo de forma definitiva, según ha podido confirmar EL CORREO. Se trata de la ... principal medida que pretende llevar adelante la institución foral en la vertiente administrativa contra los promotores del polémico udaleku de la localidad de la Montaña Alavesa, en el que, entre otras muchas cosas, se instaba a los menores a desnudarse a la hora de utilizar duchas mixtas y los monitores andaban desnudos por las instalaciones sin que las familias que mandaban allí a sus niños tuviesen conocimiento de ese tipo de prácticas. La decisión de la Diputación llega, en todo caso, después de que numerosas voces hayan cuestionado la «inacción y la pasividad» de las instituciones por lo que estaba pasando en Bernedo desde hace años.

