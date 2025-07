La Diputación de Álava elige su antiguo Archivo para el centro de innovación que naufragó en Amárica

La Diputación de Álava ubicará su nuevo centro de innovación y emprendimiento en el antiguo Archivo Foral, en el campus universitario de la EHU, según ... puede adelantar EL CORREO. El proyecto que originalmente se pensó ubicar en la plaza Amárica, y que naufragó por el rechazo frontal del sector cultural a bajar la persiana de la sala de arte contemporáneo, aprovechará el espacio que deja libre Hibridalab (como se denomina al centro de innovación abierta y transferencia creativa). Este nuevo espacio recibirá el nombre de Nexum Araba.

Se ha elegido este edificio de 1.500 metros cuadrados por encontrarse cerca del centro -al otro lado de las vías del tren- y tener buena comunicación a través del tranvía. Es propiedad de la Diputación alavesa y su uso está cedido a Hibridalab desde hace tres años. La idea es que ambos conceptos convivan bajo el mismo techo y así crear lazos entre ambos, pues se consideran complementarios. «Viendo un poco el tipo de actividades que hacen y la intensidad de uso, se ha valorado que pueden convivir. No es que ahora el edificio esté a rebosar», indica Ander Larrinaga, 'número dos' del Departamento de Desarrollo Económico e Innovación, que dirige la diputada Saray Zárate (del PNV).

No se manejan fechas exactas para la llegada de Nexum al antiguo Archivo Foral, aunque se pretende que abra sus puertas antes de que acabe el año. Tampoco se realizarán grandes reformas más allá de la división de algunas zonas para la creación de salas de reuniones despachos. Porque lo importante es que ahora hay que determinar cómo se dividen las instalaciones del campus de la EHU. Lo previsible es que el auditorio y algunas salas de formación serán comunitarias para ambos, aunque otras seguirán siendo de uso privativo para Hibridalab -como los espacios de 'coworking' y los destinados a las residencias de emprendedores-, de la misma manera que otras serán al 100% para esta nueva iniciativa con sello de la Diputación.

Rondas de financiación

Nexum será una especie de 'ventanilla única' para los emprendedores del territorio histórico, donde puedan conseguir «toda la información del ecosistema», tanto de la Administración foral como del resto de instituciones pública y agentes como la Cámara de Comercio, que no sea necesario desplazarse de un punto a otro de la ciudad. Aquí se celebrarán también eventos de networking, presentaciones de empresas o rondas de financiación. El edificio se abrirá para organizar jornadas y algunas presentaciones. En el mismo sentido, se pretenden crear «nuevos servicios de emprendimiento avanzado», que no se estén realizando por otras instituciones o que lo estén haciendo de manera más diseminada. «Aquí no venimos a duplicar algo que ya se hace», subraya Ander Larrinaga. Ese puede ser el caso de programas para la aceleración y consolidación de 'startups' o los de innovación abierta, que serán organizados a través de una empresa externa «que nos proporcione ideas de iniciativas que están funcionando en otros sitios».

Se buscarán alianzas con 'B Accelerator Tower' de Bilbao e instituciones

«La idea es que sea la puerta de entrada para los emprendedores que necesitan alguna clase de servicio para poner en marcha su idea», explica el responsable foral. Pero también se busca centralizar en el mismo espacio todos los programas de servicio a la empresa (Govtech, 'Araba 4.0'...) que hasta la fecha se desarrollan en otros puntos de la ciudad, como es el caso del Palacio Europa, donde ahora se centralizan eventos y reuniones de forma reiterada.

La Diputación también quiere tejer sinergias y acuerdos con centros similares como la 'B Accelerator Tower' de Bilbao (la antigua sede del Banco Vizcaya, situada junto a la plaza Circular) y otros que pueda haber en Gipuzkoa. «El objetivo es que nuestros emprendedores puedan acceder a los servicios que se prestan en los territorios vecinos y trabajar de una manera más conjunta», apunta Ander Larrinaga. Pero también se pretende que sea el nexo con la ciudad de proyectos innovadores como los que puede desarrollar BIC Araba (que se encuentra en el parque tencológico), Ajebask (cuya sede está en la Azucarera) o las iniciativas que trabajan en las instalaciones del Réfor de Amurrio. Un servicio que se prestará de manera gratuita.

Contará con programas para la aceleración de 'startups' y espacios de innovación abierta

Este proyecto nace con el objetivo de crecer de cara al futuro, si se consigue una ubicación alternativa para el herbario (que posiblemente pueda ir a la Torre de Doña Ochanda, cuando el Ciencias Naturales se traslade a la Casa del Cordón) y los fondos que aún quedan del antiguo Archivo Foral. «Eso quedará libre a medio plazo y la idea es ampliar el centro de innovación y emprendimiento», comenta el director de Desarrollo Económico e Innovación. «Queremos ir de lo pequeño a lo grande y hay que buscar una eficiencia en el uso de los recursos que ya tenemos. Veremos cómo evoluciona el proyecto y qué necesidades nos van surgiendo», explica Ander Larrinaga.