La Diputación diseccionará cada tres meses los proyectos de renovables que se proyectan en Álava

Es incesante el goteo de proyectos de renovables que ponen sus ojos sobre Álava. Un aluvión que hace complicado realizar un seguimiento sobre la fase ... en que se encuentra cada uno o cuáles se han quedado en un mero sondeo. Para aclarar esta situación, el gobierno de la Diputación -que ostenta en minoría el PNV y PSE- se ha comprometido este miércoles con el PP a rendir cuentas cada tres meses en las Juntas Generales sobre el estado y «la información relevante de los proyectos sobre los que está trabajando».

El objetivo es poner luz sobre este asunto que tantas suspicacias ha levantado en el territorio y demostrar que los anuncios no se traducen automáticamente en la instalación de aerogeneradores y placas fotovoltaicas, sino que tienen que superar una serie de filtros y controles. Conscientes de esa situación, el PNV y PSE instan a la Diputación y el Gobierno vasco, donde gobiernan ambos, que tendrán que realizar «un proceso reflexivo de información y concienciación social» con el objetivo de «poner en valor la importancia y necesidad de que existan parques de energía renovables de una forma ordenada y garantizando el cumplimiento de los requisitos técnicos, con especial incidencia en la zona rural».

«Necesitamos explicaciones sobre toda la información que nos llega», ha reclamado Borja Monje, del PP. «Hay que contar con un protocolo y una transparencia para conseguir la paz social que tan necesaria es en este tema», ha añadido.

Garikoitz Bengoa, del PNV, ha recordado que es necesario buscar localizaciones para proyectos de renovables y garantizar la transición medioambiental. «La ley regula exhaustivamente todo el procedimiento, los plazos y comunicaciones a realizar. No es aleatorio o subjetivo. Pero no negamos que la llegada de tantos proyectos, aunque muchos han decaído, ha provocado preocupación o dudas. No sabemos si esa información tiene que ser bimestral o trimestral, pero si eso contribuye a una mayor percepción de este tipo de proyectos o contribuir a su puesta en marcha, pues será bienvenido», ha apuntado el jeltzale.

«Es importante que expliquemos que las administraciones públicas no incurren en oscurantismo y se han conocido los informes de los técnicos, otra cosa es que hay muchas personas que están en desacuerdo con el cambio del modelo energético. Por mucho suavizante que le echen algunos, hay gente que está en desacuerdo con las energías renovables y, por mucho que hagamos procesos deliberativos o información pública, seguirán en contra», ha considerado el socialista Josu López Ubierna.

EH Bildu, que se dispone a apoyar el PTS de energías renovables en el Parlamento vasco, ha criticado el alto coste que supone hasta ahora y pidió que los proyectos de renovables cuentan con unos «consensos sociales que ahora no existen». «Con la información no basta si no existe participación», ha recalcado el abertzale Javier Argote. «No vamos a estar en ningún lavado de cara a la avalancha de proyectos que se nos presentan», ha rematado José Damián García Moreno, de Elkarrekin.