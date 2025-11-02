El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una parada de taxis en Vitoria. Jesús Andrade

La Diputación de Álava abre una investigación por fraudes de usuarios del bonotaxi

Lleva a los tribunales a un beneficiario por «fraude y apropiación indebida». Cree que esta práctica «se está reproduciendo cada vez más»

Ander Carazo

Ander Carazo

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:15

Comenta

En el catálogo de los servicios sociales de Álava se incluye el denominado 'bonotaxi'. Es una tarjeta bancaria prepago en la que la Diputación ingresa ... una cantidad establecida para que las personas con movilidad reducida puedan cubrir total o parcialmente los gastos en taxi y así garantizar el desarrollo de una vida social autónoma. Hace tiempo que el Instituto de Bienestar Social –IFBS, que depende del diputado Gorka Urtaran– investiga posibles irregularidades y, según ha podido saber EL CORREO, en las últimas semanas ha cazado 'in fraganti' a un defraudador, contra quien han presentado una denuncia penal por los delitos de estafa y apropiación indebida. Ante la sospecha que no es el único que ha incurrido en estas malas prácticas, además, han enviado más de 800 cartas para advertir a sus perceptores.

