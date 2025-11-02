La Diputación de Álava abre una investigación por fraudes de usuarios del bonotaxi

En el catálogo de los servicios sociales de Álava se incluye el denominado 'bonotaxi'. Es una tarjeta bancaria prepago en la que la Diputación ingresa ... una cantidad establecida para que las personas con movilidad reducida puedan cubrir total o parcialmente los gastos en taxi y así garantizar el desarrollo de una vida social autónoma. Hace tiempo que el Instituto de Bienestar Social –IFBS, que depende del diputado Gorka Urtaran– investiga posibles irregularidades y, según ha podido saber EL CORREO, en las últimas semanas ha cazado 'in fraganti' a un defraudador, contra quien han presentado una denuncia penal por los delitos de estafa y apropiación indebida. Ante la sospecha que no es el único que ha incurrido en estas malas prácticas, además, han enviado más de 800 cartas para advertir a sus perceptores.

Todo se destapó cuando un beneficiario del bono protagonizó un altercado después de que un taxista se negase a realizar fraude con la tarjeta de prepago. Le reclamaba que le cobrase la carrera «significativamente» por encima de su coste real, dejando la diferencia en el saldo del conductor para después plantearle repartirse dicha diferencia a medias.

Algo que, en base a los extractos bancarios y a la inspección del IFBS, no era la primera vez que cometía. El denunciado –deslizan fuentes conocedoras del caso– percibió 1.300 euros en el periodo 2023-2024, el máximo al que se puede optar, y que corresponde a 55 euros por mes, que se calcula en función de la renta familiar de cada beneficiario.

450.000 euros

En el ente foral hay incertidumbre, pues creen que esta práctica «se está reproduciendo cada vez más». De ahí que hayan enviado una carta a sus beneficiarios para poner freno. «Hemos considerado oportuno informarle de que, tras la revisión de algunos expedientes relativos a personas perceptoras de esta ayuda, hemos identificado un presunto caso de uso irregular de la tarjeta entregada al efecto, lo que ha motivado la presentación de denuncia ante el juzgado con el fin de que se depuren todas las responsabilidades en las que se hubiera podido incurrir», subrayan.

«Le recordamos que usted puede disponer de la cantidad concedida de forma personal e intransferible, a medida que haga uso del servicio de taxi como medio alternativo de transporte en el territorio histórico, y que podrá utilizarla para el pago de dicho servicio hasta las 12.00 horas del 29 de mayo de 2026», añaden. En el presente ejercicio, la Diputación alavesa ha destinado 450.000 euros a la partida del 'bonotaxi'.