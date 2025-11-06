El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Diócesis de Vitoria recomienda a sus miembros reducir «las muestras físicas de afecto» con menores y «nunca con la puerta cerrada»

Un protocolo afirma que «es motivo inmediato de cese en la actividad pastoral cualquier relación sentimental, consentida o no, de un adulto» relacionado con la Iglesia con monaguillos o miembros de grupos juveniles

Ander Carazo y Jon Casanova

Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:20

Consciente de que la respuesta de la Iglesia no siempre se ha ajustado a lo que demandaban las víctimas, la Diócesis de Vitoria ha redactado ... un protocolo de protección, prevención y actuación frente a abusos sexuales a menores. Un documento en el que se establece que «toda persona que vaya a tener responsabilidad profesional o voluntaria» con niños y adolescentes deberá certificar que no aparece en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y Trata de Seres Humanos. Además, todos los sacerdotes y laicos (que participan en los actos religiosos sin estar consagrados, entre los que se pueden incluir catequistas) deberán firmar voluntariamente «un documento de responsabilidad personal» que quedará archivado por el Obispado.

