La Diócesis de Vitoria recomienda a sus miembros reducir «las muestras físicas de afecto» con menores y «nunca con la puerta cerrada»

Consciente de que la respuesta de la Iglesia no siempre se ha ajustado a lo que demandaban las víctimas, la Diócesis de Vitoria ha redactado ... un protocolo de protección, prevención y actuación frente a abusos sexuales a menores. Un documento en el que se establece que «toda persona que vaya a tener responsabilidad profesional o voluntaria» con niños y adolescentes deberá certificar que no aparece en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y Trata de Seres Humanos. Además, todos los sacerdotes y laicos (que participan en los actos religiosos sin estar consagrados, entre los que se pueden incluir catequistas) deberán firmar voluntariamente «un documento de responsabilidad personal» que quedará archivado por el Obispado.

Pero el documento, al que ha tenido acceso EL CORREO, incluye una guía de «buenas prácticas preventivas». El texto cree «conveniente» que «las muestras físicas de afecto han de hacerse con mesura y respeto, y nunca han de parecer ni ser desproporcionadas». Además, se plantea que si el menor «rechaza» esos besos y abrazos hay que «respetar la integridad física del menor». No sólo eso. El documento pide «evitar quedarse a solas mucho tiempo con un menor, por ejemplo, en la sacristía de la Iglesia o en una sala o dependencia parroquial, y nunca con la puerta cerrada».

«Dejar la puerta abierta cuando se habla con un menor en un despacho o habitación. O bien hablar con él en un exterior donde otros adultos puedan ser testigos del encuentro. Es decir, llevar a cabo como norma una política de puerta nunca cerrada», insiste.

Y se plantea que «es motivo inmediato de cese en la actividad pastoral cualquier relación sentimental, consentida o no, de un adulto con menores de edad, monaguillos, miembros de grupos de catequesis, de otros grupos infantiles o juveniles de parroquias o colegios». También se recomienda a los religiosos o laicos que si observan «sentimientos de afecto o enamoramiento», que «bajo ninguna circunstancia debe responder o insinuarse positivamente (...) sino establecer de forma inequívoca y con buenas maneras los límites adecuados de comportamiento, relación y aprecio».

«La persona que interactúa con niños tiene que ser consciente de lo que el lugar donde está el niño tiene que sentirse seguro», ha subrayado el exmagistrado Jaime Tapia en la presentación de este documento, que ha reclamado que «por encima de todo» hay que dar «credibilidad, acompañamiento y apoyo a la víctima».

También se plantea la «prohibición absoluta» de «juegos, bromas o castigos que puedan tener connotación sexual» evitando «cualquier tipo de conductas que impliquen o sugieran desnudarse o besarse». «Prohibición de novatadas y otras dinámicas o juegos que puedan llevar actos vejatorios, denigrantes o sexistas», recalca. Es más, la guía de la Diócesis avisa que «nunca» debe compartir «habitaciones de hotel o tiendas de campaña con adolescentes o niños». También se les pide a los sacerdotes, religiosos, profesores o monitores relacionados con la Iglesia «no deben entrar en los vestuarios, baños ni duchas mientras haya menores presentes».

«En las convivencias, acampadas o viajes es siempre oportuno invitar a que vayan algunos padres, incluso a que sean parte de la actividad», sugiere. Y es que se plantea que todos los encuentros o comunicaciones «fuera del contexto, colegial o deportivo» se deben comunicar a los progenitores.

Desde que el Obispado puso en marcha en 2022 la oficina de atención a las víctimas de la violencia en la Iglesia, se han denunciado cuatro casos. Sólo uno de ellos tiene relación directa con la Diócesis. «Vamos a actuar ante la más mínima sospecha y lo pondremos en conocimiento de las autoridades en concreto de la Fiscalía», ha planteado Laura García, que dirige esta oficina.