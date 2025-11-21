El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los belenes están siendo ya embalados para su traslado. Igor Aizpuru

La Diócesis de Vitoria financiará el arreglo del nuevo local para los belenes del 3 de Marzo ante el plante de las instituciones

El objetivo es acelerar la salida de la exposición de la iglesia de Zaramaga antes de final de año para poder acometer las obras en enero

B. Mallo

Viernes, 21 de noviembre 2025, 11:57

Comenta

La presencia de la exposición de belenes en el interior de la iglesia del 3 de Marzo continúa siendo un quebradero de cabeza para las ... instituciones implicadas en la puesta en marcha del Memorial. Tras el encontronazo de las últimas fechas para darles una nueva ubicación, que ya está en vías de resolución con la cesión por parte de la Iglesia de un local en el centro de la ciudad, el último punto de discordia está en la financiación del traslado y la adecuación de este nuevo espacio. Finalmente, según ha podido saber EL CORREO, será el Obispado el que asuma los gastos para la puesta a punto del local de su propiedad, después de que en una reunión informal el pasado lunes las instituciones trasladasen que no iban a asumir el gasto de reformar una propiedad privada, según ha informado 'elDiario.es'.

