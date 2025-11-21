La Diócesis de Vitoria financiará el arreglo del nuevo local para los belenes del 3 de Marzo ante el plante de las instituciones

La presencia de la exposición de belenes en el interior de la iglesia del 3 de Marzo continúa siendo un quebradero de cabeza para las ... instituciones implicadas en la puesta en marcha del Memorial. Tras el encontronazo de las últimas fechas para darles una nueva ubicación, que ya está en vías de resolución con la cesión por parte de la Iglesia de un local en el centro de la ciudad, el último punto de discordia está en la financiación del traslado y la adecuación de este nuevo espacio. Finalmente, según ha podido saber EL CORREO, será el Obispado el que asuma los gastos para la puesta a punto del local de su propiedad, después de que en una reunión informal el pasado lunes las instituciones trasladasen que no iban a asumir el gasto de reformar una propiedad privada, según ha informado 'elDiario.es'.

El choque entre los diferentes gobiernos y la Iglesia viene de lejos. Desde el Obispado han argumentado en todo momento que tenían un compromiso para que el sector público buscase un nuevo espacio en el que reubicar la colección de belenes una vez que estos saliesen del templo y que las instituciones se han implicado muy poco en buscar una solución. Desde la otra parte aseguran que a, lo largo de los últimos meses, el Gobierno vasco, la Diputación y el Ayuntamiento han trasladado «varias posibilidades», todas ellas desechadas. Y ahora les ha «sorprendido» que, tal y como anunció este periódico, sea la Iglesia la que vaya a poner a disposición de la fundación belenista un espacio propio «después de mucho tiempo sin ofrecer una solución».

El desencuentro ahora viene marcado por la financiación del desplazamiento de los belenes y la adecuación del espacio en el que se ubicarán. En la reunión del pasado lunes, el Obispado presentó unas cifras «superiores» a los 20.000 euros contemplados ya para meter en unos camiones los belenes y llevarlos a una nave en la que aguardarán a la preparación del nuevo local para su traslado definitivo. Y, además, se encontraron con la reclamación de la Iglesia de que sean las instituciones las que sufraguen la reforma , algo que entienden que legalmente no pueden hacer al correr el riesgo de «prevaricar» al invertir dinero público en una propiedad privada.

En esta tesitura, la Diócesis ha decidido que financiará las obras de puesta a punto del local al que se prevén llevar los belenes. Porque la pretensión es acelerar la 'operación salida' y que la exposición esté fuera de la iglesia de San Francisco de Asís antes de final de año para que se puedan acometer las primeras obras en el templo ya en el mes de enero.