Dinamiz-ARTj propone una veintena de actuaciones en tres municipios alaveses

Lantarón, Ribera Baja y Valdegovía, los tres municipios alaveses que forman parte de la Zona de Transición Justa de Garoña, disfrutarán a lo largo de ... los próximos meses de una veintena de actuaciones culturales a través del programa Dinamiz-ARTj. Una propuesta que pretende generar una oferta escénica amplia en los municipios afectados por el proceso de cierre de instalaciones como minas de carbón, centrales térmicas o nucleares, contribuyendo a la difusión y promoción de las artes por medio de actuaciones y actividades artísticas.

Dinamiz-ARTj, impulsado por el Instituto para la Transición Justa (ITJ) y gestionado por la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), ambos dependientes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se pondrá en marcha en Álava el 13 de septiembre y tendrá su último episodio el 23 de junio de 2026. A nivel nacional, el programa prevé 1.095 actuaciones en 174 municipios de transición justa, distribuidos en quince provincias.

Música, teatro y humor serán los protagonistas en varios escenarios de los municipios de Lantarón, Ribera Baja y Valdegovía, que acogerán un total de 21 eventos. La primera actuación será el sábado 13 en el centro social de Manzanos. Señor Mo llevará a la localidad un concierto en formato hombre orquesta en el que interpreta instrumentos únicos fabricados por él mismo con materiales reciclados o reutilizados. La segunda propuesta este mes será en Fontecha (día 20), con El Arca de Mozart ofreciendo el concierto 'Sonetos y sonatas' que reflexiona sobre la relación de la poesía y la música.

Septiembre Señor Mo (día 13, Manzanos) y El Arca de Mozart (20, Fontecha).

Diciembre Dr. Bogarde & The hockerties (6, Lantarón), Zoótropo Teatro (13, Rivabellosa), Polvo y Viento (15, Comunión), Fénix Producciones (20, Rivabellosa), Abrakabalkan (27, Espejo), Trío Bohemia (28, Espejo) y Mr Robles (30,n Valdegovía).

Enero El Callejón del Gato (3, Comunión).

Febrero Partyman(14, Espejo), La Curvatura Teatro (21, Rivabellosa),Marcos Teira (27, Valdegovía).

Marzo Lara Hoevenaar & Marco Martínez (7, Comunión) y Lugh Música Celta (13, Quintanilla de la Ribera).

Abril Mar Rojo Teatro (10, Comunión).

Mayo Alba. G y María Silva (18, Comunión), Hipnótica Circo Teatro (23,Molinilla), Malavara (29, Valdegovía) y Camerata Clásica de Ponferrada (29, Quintanilla de la Ribera).

Junio Capitán Moscú (23, Villanueva de Valdegovía).

El 6 de diciembre será el turno del espectáculo musical Dr. Bogarde & The hockerties en Lantarón, mientras que el 13 será el turno de Zoótropo Teatro en Rivabellosa con un homenaje a Miguel Gila, que repetirá el 20 con un musical familiar de Fénix Producciones; el 15 llegará Polvo y Viento a Comunión con un recital de teatro, música y poesía; el 27 Abrakabalkan ofrecerá en Espejo una experiencia audiovisual inmersiva, localidad que al día siguiente disfrutará del concierto de Trío Bohemia, mientras que el 30 en Valdegovía le llegará el turno al monólogo de Mr Robles.

Ya en 2026, el 3 de enero el teatro llegará a Comunión de la mano de El Callejón del Gato. En febrero, el 14 la cita será en Espejo con la verbena infantil de Partyman, mientras que el 21 en Rivabellosa actuará La Curvatura Teatro y el 27 Valdegovía disfrutará de la guitarra de Marcos Teira.

En marzo, las citas programadas son el 7 en Comunión (Lara Hoevenaar & Marco Martínez) y el 13 en Quintanilla de la Ribera (Lugh Música Celta), mientras que en abril llegará Mar Rojo Teatro a Comunión. Ya en mayo será el turno de Alba. G y María Silva (día 18, en Comunión), Hipnótica Circo Teatro (23, enMolinilla), Malavara (29, en Valdegovía) y Camerata Clásica de Ponferrada (29, en Quintanilla de la Ribera). El cierre del programa llegará el 23 junio con el concierto de CapitánMoscú en Villanueva de Valdegovía.

La directora general de Ciuden, Yasodhara López, destaca el crecimiento del programa. «Dinamiz–ARTj se consolida como una oferta cultural esencial en territorios que requieren dinamización. Hemos ampliado la duración, el número de artistas y el alcance geográfico gracias a la excelente acogida de ediciones anteriores», en las que se alcanzaron un total de 150.000 espectadores a nivel nacional.

Desde 2022

La nueva edición introduce varias mejoras, como la ampliación del calendario de 7 a 10 meses, el aumento en un 5% del caché de los artistas –que oscilará entre 420 y 2.100 euros por actuación– y la incorporación de una nueva línea de apoyo a proyectos culturales de entidades sin ánimo de lucro en estas zonas.

Los municipios contarán con un presupuesto asignado que varía en función de su número de habitantes, desde los 13.720 euros para los de menos de 500 habitantes hasta los 3.940 euros para los que superan los 20.000.

El proyecto Dinamiz-ARTj nació en julio de 2022 como una propuesta cultural vinculada a las políticas de transición justa, con el fin de estimular el acceso gratuito a la cultura, favorecer el intercambio social, promover visitas turísticas y contribuir a frenar la despoblación.