Dimite el alcalde de Ribera Baja, el independiente Amado Martínez de Iturrate

El alcalde de Ribera Baja ha dimitido. Según puede adelantar EL CORREO, Amado Martínez de Iturrate, representante de la agrupación independiente RBB, renunciará al cargo ... de regidor en el Pleno del próximo lunes, aunque mantendrá el acta de concejal. Su sustituta será Mentxu Zamorano, miembro de la misma plataforma política.

Martínez de Iturrate (de 69 años) justifica su decisión en «razones personales». Llega a año y medio para las próximas elecciones municipales y cuando el municipio de 1.574 habitantes se encuentra en el centro del debate por tres proyectos decisivos para el territorio.

Por una parte, la necesaria ampliación de Arasur que está prácticamente colmatado y que tiene en su punto de mira 'crecer' hacia Ribaguda. También están sobre la mesa los proyectos fotovoltaicos de Beitia y, sobre todo, Ekienea, que aspira a ser la mayor central de energía solar más grande de Euskadi con una extensión de 200 hectáreas. Y la tercera cuestión, y por lo que Martínez de Iturrate incluso ha comparecido en las Juntas Generales, es el tren de alta velocidad (TAV), ya que el 'bypass' de Miranda de Ebro obligaría a construir un viaducto de «hasta veinte metros de altura» y a «apenas 200 metros» de las casas de Rivabellosa.

Amado Martínez de Iturrate es alcalde de este municipio de la cuadrilla de Añana desde junio de 2023 y lo hace al frente de la plataforma Ribera Baja Bizirik (RBB), que precisamente surgió cuatro años atrás en contra del trazado del TAV y la gestión que habían hecho sobre ella los alcaldes anteriores. «Nosotros vamos a seguir defendiendo nuestro municipio. El progreso no puede entenderse condenando al mundo rural y su desarrollo», manifestó el regidor saliente en febrero de 2024.