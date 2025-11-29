El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las diez películas en cartelera rodadas en Álava

El pantano de Legutio, el Santuario de Oro, el Museo de Bellas Artes de Vitoria, el Palacio de la Provincia... son solo algunos de los escenarios que han llegado a la gran pantalla este año

Ramón Albertus

Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:59

Detrás de cada minuto en pantalla existe una larga tarea de planificación, visitas y recorrido con el dedo en el mapa en busca de la ... mejor localización para una película. Este año, Álava se ha visto más que nunca reflejada en la gran pantalla. Son diez los títulos con escenas alavesas que están ahora en cartelera o han estado recientemente. En estos momentos se mantienen en diferentes salas de España la película fantástica 'Gaua'; la comedia 'Cuerpos locos', así como 'Singular' y 'Aro Berria', que se han estrenado este mismo viernes 28 de noviembre. El pantano de Legutio, Víllodas, el Santuario de Oro en Zuia, el Museo de Bellas Artes de Vitoria, el Palacio de la Provincia... son tan solo algunos de los escenarios. ​

