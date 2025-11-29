Las diez películas en cartelera rodadas en Álava

Detrás de cada minuto en pantalla existe una larga tarea de planificación, visitas y recorrido con el dedo en el mapa en busca de la ... mejor localización para una película. Este año, Álava se ha visto más que nunca reflejada en la gran pantalla. Son diez los títulos con escenas alavesas que están ahora en cartelera o han estado recientemente. En estos momentos se mantienen en diferentes salas de España la película fantástica 'Gaua'; la comedia 'Cuerpos locos', así como 'Singular' y 'Aro Berria', que se han estrenado este mismo viernes 28 de noviembre. El pantano de Legutio, Víllodas, el Santuario de Oro en Zuia, el Museo de Bellas Artes de Vitoria, el Palacio de la Provincia... son tan solo algunos de los escenarios. ​

Con estos títulos bastaría para hablar de un récord absoluto. Pero es que, además, habría que sumar otras películas que se han exhibido a lo largo de este año como 'El secreto del orfebre', de Olga Osorio, '8', de Julio Medem, 'Historias de Halloween', de Kiko Prada o 'La coleccionista', de Manuel Sanabria.

EL CORREO repasa cuáles han sido algunos de esas localizaciones que impulsan el territorio como uno de los grandes destinos de cine español empujado por los incentivos fiscales -los más altos de Europa al sector- aprobados el año pasado. En 2024 se invirtieron 28 millones en el desarrolllo de 26 producciones en Álava.

'Gaua' En cines Rodaje en el Santuario de Oro

Ampliar El Santuario de Oro, escenario de 'Gaua'. David Herranz

Lo cierto es que de entre los títulos estrenados llama la atención que tan solo uno de ellos cuenta con director alavés. Eso sí, es una de las cintas más destacadas del año. El realizador Paul Urkijo vuelve a asombrar con un fabuloso cuento de brujas lleno de personajes mitológicos protagonizado por Yune Nogueiras. La grabación se llevó a cabo en diferentes localizaciones de Euskadi. Una de las escenas principales se desarrolla en el Santuario de Nuestra Señora de Oro (Zuia). Las cámaras registraron una misa oficiada por un cura. Como curiosidad, Urkijo contaba durante uno de los encuentros de promoción de la cinta que todo habían sido facilidades. En parte porque el sacerdote Carlos Ortiz De Zárate es un gran admirador de la mitología vasca y autor de varios libros sobre tradiciones y leyendas alavesas. «Fue más complicado la grabación porque hubo tormenta ese día», nos contaba Urkijo.

Entre las localizaciones también se encuentran Elorrio o el mágico bosque de Artikutza. Lo más recomendable es disfrutar de esas criaturas, imágenes absorbentes y espectaculares en la gran pantalla. Otra curiosidad: uno de los extras de esa escena -imperdible la actuación de Manex Fuch como cura- es el chef Edorta Lamo, al mando del restaurante Arrea! de Kanpezo, que conserva su estrella Michelin.

'Singular' En cines, estreno el 28 de noviembre Rodaje en Legutio

Ampliar Fotograma de 'Singular' en el que se refleja el pantano.

El director donostiarra Alberto Gastesi grabó el verano pasado 'Singular' en el entorno del embalse alavés de Urrunaga. Protagonizada por la vitoriana Patricia López Arnaiz y el actor gallego Javier Rey, la película gira en torno a los límites de la Inteligencia Artificial y el duelo humano. En este thriller forman un matrimonio que se separa tras la trágica muerte de su hijo. No era la primera vez que estos reconocidos intérpretes trabajaban en Álava. Arnaiz inició su carrera en la capital vasca y ganó el Goya por 'Ane', cinta de Pérez Sañudo registrada en barrios como Arana y Errekaleor. Javier Rey se metió en la piel de Kraken en la adaptación de 'El silencio de la ciudad blanca', que dirigió Daniel Calparsoro hace siete años.

«Es bastante insólito para mí rodar en Álava porque al final con este trabajo estás fuera todo el rato y convives con mucha morriña», comentó Arnaiz, que lleva años firmando papeles deslumbrantes y que se han ganado el aplauso de la crítica y del público. 'Los domingos', una de las películas del año, también en cartelera, es uno de esos ejemplos. '20.000 especies de abejas', 'Nina', 'Galgos', 'Apagón', 'La peste'...

'Cuerpos locos' En cines Rodaje en el Museo de Bellas Artes de Álava, Palacio Foral, Foronda, Euneiz...

Paz Padilla atrapada en el cuerpo de una niña de diez años. Esa es la disparatada premisa de la comedia familiar'Cuerpos locos', dirigida por Ana Murugarren ('García y García', 'La higuera de los bastardos'), que lleva en cartelera desde el 31 de octubre. Vitoria aparece con claridad en la pantalla. Entre las curiosidades se encuentra la transformación del salón de plenos del Palacio de la Provincia en sala judicial. Además, supuso el estreno de Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria, como actor. Su participación se produjo en el Museo de Bellas Artes de Álava, donde se caracterizó como juez para conducir una ceremonia. Fue allí donde se enteró de que el rey emérito lo había demandado por supuestas expresiones calumniosas e injuriosas. Antonio Resines, Ricardo Castella y El Langui también forman parte de un reparto, en el que destaca la pequeña Maia Zaitegi luciendo los colores del Aurrera.

'Aro Berria' En cines. Estreno el 28 de noviembre Rodaje en Barria

Ampliar En Barria se registró buena parte de la grabación de 'Aro berria'. Unai Mateo

'Aro Berria', de Irati Gorostidi, se suele presentar como una cinta desafiante, diferente e incómoda que habla de la búsqueda de una utopía comunitaria del movimiento obrero a finales de los 70. Se inspira en la comunidad Arco Iris, formada por un grupo de jóvenes en el valle navarro de Ultzama y que viven experiencias catárticas compartidas. Buena parte del rodaje se desarrolló en Barria. En el reparto se encuentran actrices alavesas cada vez más presentes en la escena como Edurne Azkarate y Natalia Suárez. Este largometraje cuenta también con la colaboración especial del cineasta Oliver Laxe, que representa a España en los Oscar con 'Sirât'.

'La tregua' Rodaje en Mina Lucía (Atauri)

Ampliar Figurantes de 'La tregua'. Blanca Castillo

En esa variedad paisajística llaman la atención escenarios difíciles de identificar en el mapa alavés. De hecho, a muchos les cuesta creer que como ambientación de un gulag soviético se emplee una antigua mina de asfalto que cuenta con una galería subterránea de 300 metros. Es el caso de Mina Lucía, escenario del duro rodaje de 'La tregua', de Miguel Ángel Vivas. La película explora la convivencia entre soldados republicanos y miembros de la División Azul en un gulag soviético durante la Segunda Guerra Mundial. Miguel Herrán ('La casa de papel') y Arón Piper ('Élite') se meten en la piel de dos militares. En diciembre del año pasado se registraron varias escenas en Atauri, donde se pudo ver caracterizados a varios jóvenes de soldados del Ejército Rojo. Una de las curiosidades del rodaje es que entre los numerosos figurantes que encajaban con ese casting de 'perfiles rusos, kazajos' se encontraban algunos jóvenes ucranianos.

'Historias de Halloween' Rodaje en el conjunto monumental de Quejana

Ampliar

No es habitual que se abran las puertas del complejo palaciego de Quejana, considerado un Bien Cultural Calificado. Pero el año pasado lo hizo para acoger un rodaje de terror. 'Historias de Halloween', la puesta de largo de Kiko Prada (Oviedo, 1984) contó con actores como Javier Botet, Macarena Gómez, David Pareja o María Barranco. Tras su paso por el prestigioso festival de Sitges se pudo ver en algunos cines el 14 de noviembre de este año. Aunque la tradición de Halloween se ha reflejado ampliamente en el cine estadounidense a lo largo de las últimas décadas ('Donnie Darko', 'E. T., el extraterrestre'...) y ha habido taquillazos recientes como 'Halloween Ends', en España apenas se conocen títulos de este tipo y uno de ellos tiene sello alavés. La película incorpora guiños a la mitología vasca, como los 'mamurrak', personajes de baja estatura a los que atribuyen poderes divinos. «Mi pretensión es entretener y que los espectadores se diviertan. Que la hora y media que dure la película se olviden de sus problemas», contó el director en una visita al set. Quejana era también el escenario que eligieron los creadores de 'La que se avecina' para una nueva serie acerca de unas monjas que pasan apuros económicos en un convento. Sin embargo, ese proyecto se cayó.

'La coleccionista' En Amazon Prime Rodaje en Apellániz

Ampliar Fátima (Belén López), la protagonista de 'La coleccionista'.

¿Montaña Alavesa como escenario de otra cinta de terror? Con 'La coleccionista', película de Manuel Sanabria esa idea tomaba cuerpo en una particular producción que tenía como principal escenario el pueblo de Apellániz. A su paso por los cines esta película la vieron 14.357 espectadores. Sin embargo, más tarde se transformó en serie y llegó a la plataforma Amazon Prime siendo una de las más vistas. La actriz Belén López ('Mar de Plástico, 'Arde Madrid') es la protagonista. Se mete en la piel de una misteriosa mujer, una especie de santera, que regenta una tienda de antigüedades. Inquietante, en su reparto cuenta con figuras conocidas como Maggie Civantos, Daniel Grao, Canco Rodríguez o Paco Tous.

'El secreto del orfebre' En Movistar + Rodaje en Elciego y Laguardia

Mario Casas, en el rodaje que tuvo lugar en Elciego. Igor Martín Igor Martín La directora Olga Osorio junto a Mario Casas. Igor Martín Igor Martín 1 /

Rioja Alavesa luce en todo su esplendor en 'El secreto del orfebre', especialmente en Elciego y Laguardia. Protagonizada por Mario Casas y Michelle Jenner, se estrenó el 28 de febrero de la mano de Warner y atrajo a 169.651 espectadores en salas. Actualmente puede verse en Movistar+. El filme, un relato de amor marcado por la nostalgia, transformó durante semanas el día a día de la comarca. Muchos vecinos participaron como figurantes. Casas confesó a EL CORREO que la zona le pareció «todo un descubrimiento». Uno de los momentos destacados de la cinta es un baile que se produce en la plaza del pueblo. El sabor amargo llegó cuando los vecinos de Elciego comprobaron que su localidad no aparecía mencionada en los créditos.

'8' En Movistar + Rodaje en Artziniega

Ampliar Ana Rujas y Javier Rey, protagonistas de '9', rodada en Artziniega. Morena Films

Artziniega ha sido escenario de diferentes títulos en la última década. Ese empedrado medieval encaja a los localizadores. Algo que se suma a la tranquilidad de la zona para llevar a cabo una grabación. 'Patria' (2012), Gernika (2015), 'Las noches que mirábamos al cielo' (2020), 'La pequeña Suiza' (2018)... son algunas de esas cintas ambientadas allí. Un tirón que hizo que la villa incluso apareciera en una serie de cupones de la ONCE llamada 'Pueblos de película'. El último largometraje que ha llegado a la gran pantalla registrado allí es '8', de Julio Medem. Esta película sigue a lo largo de 90 años a dos amantes que nacieron el mismo día: el 14 de abril de 1931, fecha de proclamación de la II República. Ana Rujas ('La Mesías') y Javier Rey ('El silencio de la ciudad blanca', 'Fariña') dan vida a Adela y Octavio.

«El Ayuntamiento viejo, donde solemos ir a las tardes, lo han ocupado para que se cambien allí los actores», explicaba una vecina un día de rodaje acerca del Hogar de los Mayores, acondicionado para la ocasión. Los detalles de decoración daban una pista clara. En la zona de la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora se veía una bandera con los colores rojo, amarillo y morado. En esa misma calle: un cartel anunciando las elecciones del domingo 12 de abril de 1931, que determinaron la llegada de la Segunda República.

'Sin cobertura' Rodaje en Víllodas

Ampliar Ernesto Sevilla junto a Alexandra Jiménez y las niñas Luna Fulgencio y Amaia Miranda en 'Sin cobertura', de Mar Olid.

La comedia familiar 'Sin Cobertura' se encuentra en el top 10 de películas españolas más vista en cines este año. Cerca de 500.000 espectadores han acudido a las salas para ver la cinta de Mar Olid, que tuvo como escenario Víllodas, además de otras localizaciones vascas. El concejo a orillas del Zadorra era ideal para escenas de río en esta producción que parte del viaje que emprende una estresada familia de nuestros días, adicta a las pantallas, hasta la Edad Media, donde buscará reforzar sus lazos y aprender que la vida puede ser mejor sin móviles.