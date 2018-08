Diez consejos para evitar robos en tu domicilio mientras estás de vacaciones Imagen de una cerradura reventada en un robo. / E. C. El año pasado hubo más de 4.000 robos en hogares del País Vasco, así que cualquier medida de prevención es buena para intentar espantar a los ladrones EL CORREO Miércoles, 15 agosto 2018, 17:59

El año pasado se produjeron en Euskadi más de 4.000 robos en hogares y una parte importante de ellos se produjeron en periodo vacacional. Si bien año tras año se va reduciendo esa cifra, algunas bandas se han especializado en esta labor, aunque algunos de ellos ya han sido detenidos por las diversas fuerzas de seguridad en el País Vasco. Por eso, los expertos de Electroa Alavesa (empresa especializada en sistemas de seguridad) han elaborado una lista de diez consejos para evitar este tipo de delitos en la ciudad.

1

Discreción. Si bien vivimos en la era de las redes sociales, no hace falta que cualquiera conozca si el propietario de una casa se encuentra o no en la ciudad. «Comparte tu plan de vacaciones sólo con aquellas personas de tu entorno de confianza», indican los expertos.

2

Persina a medio bajar. Es importante que las puertas y las ventanas estén bien cerradas, pero una persiana totalmente desplegada demuestra que no hay nadie en casa. «Si cuentas con un temporizador de persianas que poder programar, mejor que mejor», recomiendan.

3

No dejes que se llene el buzón. Otro de los síntomas que demuestran que alguien no está en su casa es que las cartas o la publicidad se amontone en su burzón y, más aún, cuando éste se ve desde la calle. «Solicita a un vecino que te recoja la correspondencia y dale tu teléfono de contacto ante cualquier emergencia», sugieren.

4

Llaves a buen recaudo. Esa tradición tan arraigada en las series televisivas de dejar las llaves escondidas en una maceta, bajo el felpudo o en el buzón no son las más idóneas para evitar un robo en Vitoria, según Eletro Alavesa.

5

Si no hay agua, no hay vida. Esa máxima de la naturaleza también se cumple en el caso de los hogares vacíos. Si la llave está cerrada significa que no hay nadie en casa, por lo que si ésta se encuentra en una zona común lo recomendable es dejarla abierta.

6

Evitar despedidas espectaculares. «Discreción a la hora de salir. Se recomienda marcharse temprano. De esa manera, el número de personas que te verán marcharte será menor», comentan.

7

Un espia amigo. Entre las recomendaciones realizadas por esta empresa se encuentra la necesidad de que un familiar o un amigo se pase de ven en cuando por la casa y proceda a mostrar cierto movimiento en el interior del inmueble.

8

Chequeo. Para aquellos que cuentan con un sistema de alarma en su inmueble, lo mejor es revisar que todas las protecciones contra el robo (alarmas, rejas, cerraduras de seguridad...) funcionan perfetamente.

9

Cerradura de seguridad. «Cierra la llave cuando salgas y conecta la alarma. Valora la posibilidad de comprar una puerta blindada o con cierre de seguridad», proponen los especialistas.

10

Y si te quedas... Si te quedas en Vitoria, y ves movimientos raros o personas sospechosas merodeando el portal y las viviendas de los vecinos que sí han podido marcharse de vacaciones llama a la Policía Local (092) para que pueda comprobar si se trata de un robo.