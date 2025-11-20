El «diccionario abierto» del poeta Kepa Murua

Ramón Albertus Jueves, 20 de noviembre 2025, 09:36 Comenta Compartir

vitoria. Kepa Murua (Zarautz, 1962) alterna la primera y la tercera persona al hablar de 'Ella lee', su último poemario. «El poeta se moja y toma partido, no es un escritor que se limita a mirar y describir el mundo», afirma el autor, afincado en Vitoriadesde hace años, para referirse a algunos versos del libro que ha llegado a las librerías estos días y se presenta el 11 de diciembre en el salón de actos de la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa.

En el acto le acompañarán Ángela Mallén, Catalina Garcés y Loli García, «tres poetas a las que admiro profundamente y que leerán algunos poemas seleccionados». El volumen se articula como un particular «diccionario» poético, en el que cada título actúa como término a definir o evocar. En las primeras páginas aparece 'El comienzo', donde puede leerse: «Seamos atrevidos y escribamos el comienzo: acaso un poema sin fin, / tal vez un libro abierto». A este le siguen 'El vuelo', 'La protección', 'La nostalgia', 'La llamada'… y, ya hacia el final, 'La exploración', 'El firmamento' o 'El libro'. Algunos textos le exigían un tono más narrativo, mientras que otros se despliegan como piezas abiertamente líricas. La figura femenina -ese 'Ella lee'- adquiere un papel destacado en las composiciones que se salen de la norma, como el poema titulado así, y otros dos más: 'Ella descansa' y 'Ella muere'.

La portada del libro muestra una fotografía de una mujer leyendo, tomada en un pequeño pueblo de montaña de Gipuzkoa, su lugar de nacimiento. «Es mi madre. Ahí tendría unos 25 años. No tengo el dato exacto, pero aparece muy joven», comenta Murua sobre la imagen que propuso a Chamán Ediciones y que fue editada por Marta Tendero.

Portada de 'Ella lee'.

La presencia materna ya había aparecido en 'Orfandad' (El Desvelo), poemario publicado el año pasado y considerado por muchos un gran trabajo sobre el duelo. En esta ocasión, sin embargo, tanto la estructura como las temáticas toman otros caminos. «Funciona como un diccionario abierto, pero también puede leerse como un libro de cuentos, uno cercano a la reivindicación humana o incluso como un texto de corte filosófico».

En cuanto al proceso de selección de los 88 poemas y la relevancia de sus encabezados, el autor explica que a veces «llega el título y se escribe el poema; otras veces se escribe el poema y después se enlaza el título; y otras incluso es del propio poema de donde se extrae el título».

Otros trabajos

Murua confiesa que estos días vive con cierta sorpresa la acogida del libro. «Me están pasando cosas muy bonitas», admite. «No sólo por la conversación que genera la imagen de la portada, sino por las reseñas, cartas y llamadas que estoy recibiendo». Todo ello, eso sí, con cautela. «Con los libros, especialmente con los que he hecho como editor y como autor, nunca he sabido qué funciona», explica quien dirigió el sello vitoriano Bassarai. «La magia de los lectores y la magia del mercado -por no decir otra palabra- es importante en el mundo del libro».

La presentación de este nuevo título confirma su incesante ritmo creativo. El año pasado publicó los poemarios 'Orfandad' y 'Otra vía/Another way' -este último junto al estadounidense Don Cellini-, además de la novela 'Señor Baxter, unas líneas', donde la aparente rutina se revelaba como un misterio a través de la historia de un hombre contratado para cuidar a otro mayor.

Hace unos meses llegó a las librerías 'Libro de las estaciones', organizado en torno a las cuatro estaciones del año e integrado por aforismos, fragmentos poéticos y sentencias breves. Murua asegura que nunca deja de leer, descubrir y redescubrir autores de distintas épocas. «Sigo siendo lector y sigo encontrando autores que publicaron a finales del siglo XIX y me pregunto por qué no los conocía». Esa capacidad de asombro, confiesa, le ayuda a «relativizar fracasos y éxitos».