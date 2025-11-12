Así dibuja Paul Urkijo 'Gaua', un gran cuento de brujas vasco

En un momento en que el desarrollo y uso de la inteligencia artificial acaparan buena parte de las conversaciones en el mundo del cine, y ... en el que parece que la tecnología amenaza con arrasarlo todo, el director Paul Urkijo (Vitoria, 1984) continúa alimentando su universo cinematográfico a base de leyendas. Se nutre de la tradición oral, inicia sus proyectos a través de dibujos y da el salto a la gran pantalla dejando al público boquiabierto. «Me considero un narrador, un cuentacuentos de alguna manera y me apetecía hacer la película lo más física y tocable posible», explica Urkijo, que con 'Gaua' se adentra en el mundo nocturno de la mitología vasca, ambientado en el siglo XVII. La película se preestrenó anoche de la mano de EL CORREO y llega a los cines este viernes.

El director de 'Errementari' e 'Irati' vuelve a levantar una producción que se perfila como uno de los grandes estrenos de este final de año. En esta ocasión, el terror de la cinta bebe de la persecución de brujas por parte de la Inquisición española. «Las mentiras que inventaba la Inquisición eran auténticas historias de terror creadas para dominar territorios mediante la violencia y el miedo», señala Urkijo, que alimenta su imaginario con los relatos de Barandiaran, Resurrección María Azkue o Julio Caro Baroja. «Me gusta pensar que soy un eslabón más en la cadena de transmisión oral de estas leyendas que hablan también de los sueños, los anhelos y las pesadillas de nuestro tiempo».

Dibujo en el guion en la que la protagonista recurre echa setas en los fogones. Paul Urkijo

Una de las señas de identidad de su cine es su raíz artesanal. Urkijo conserva cuadernos repletos de bocetos de cada proyecto que ha emprendido. «Suele haber un cuaderno, o varios, por película», comenta sobre esa faena previa que inicia con el lápiz. Después, da forma a representaciones digitales y a un 'storyboard' que puede leerse casi como un cómic. «Con ellos determino el golpe visual de color, de luz, de sombras y de estética general que tendrá la película», explica el cineasta, que se licenció en Bellas Artes (Leioa) en 2008 mientras planeaba sus primeros cortometrajes.

Fotograma de la película Ilustración de Paul Urkijo previa a la grabación de 'Gaua'

Esa mano en el dibujo se aprecia en los dosieres artísticos que presenta a su equipo y a los productores para convencerlos de invertir en sus proyectos. Preguntado por el parecido entre sus bocetos y los monstruos que acaban en pantalla, asiente: «Como soy bastante cabezón, suelen parecerse mucho a lo que imagino».

En 'Gaua', figuras mitológicas como Gaueko, Inguma y Akerbeltz saltan del papel al cine. El proceso, sin embargo, no fue sencillo. «Queríamos que todo fuera lo más físico posible, con prótesis y maquillaje», detalla. «Luego lo combinamos con lo digital para elevar el resultado». Una caracterización completa podía requerir siete u ocho horas de trabajo y equipos de hasta siete personas maquillando a un mismo actor al mismo tiempo.

Rodaje exigente

Urkijo llega al rodaje con todo planificado casi al milímetro. «Suelo tenerlo muy cerrado antes de empezar, aunque siempre dejo un margen para que respire y cada departamento aporte su parte», dice. En el equipo técnico repiten figuras de nivel como Nerea Torrijos (vestuario), Izaskun Urkijo (dirección de arte), Gorka Gómez Andreu (fotografía), Aránzazu Calleja y Maite Arroitajauregi (música) y Elena Ruiz (montaje), responsables de engrandecer las ideas del cineasta vitoriano.

«En el rodaje los dibujos servían para explicar lo que quería de la película» Yune Nogueiras Actriz principal

Lo confirma Yune Nogueiras (Bergara, 1998), protagonista de la cinta, que ha comprobado cómo la precisión técnica del director se traduce en el set. «Tiene las ideas muy claras, algo que se agradece porque da seguridad», afirma la actriz, que afronta aquí su primer gran papel en la gran pantalla. «Además, confía mucho en el equipo y mantiene una comunicación constante durante el rodaje». Nogueiras comparte escena con intérpretes como Ane Gabarain, Elena Irureta e Iñake Irastorza, además de Erika Olaizola y Manex Fuchs, ambos en estado de gracia.

El rodaje, desarrollado en localizaciones como Legutio y el Santuario de Oro (Zuia), Elorrio (Bizkaia), el bosque de Arkikutza (Navarra) o Zumarraga (Gipuzkoa), exigió una entrega física y emocional notables. Nogueiras, que encarna a Kattalin, una joven que huye en plena noche de un caserío, admite que hubo días en los que le costaba desconectar tras la jornada. «En dos ocasiones sufrí parálisis del sueño», recuerda al ser preguntada por si tuvo pesadillas en torno a la grabación. La intérprete ha participado en series como 'Detective Touré' y películas como 'La infiltrada' y 'Akelarre'. Precisamente, una reunión de brujas en 'Gaua' y su ritual figura entre las escenas más sorprendentes de la filmografía de Urkijo y el cine fantástico nacional.

¿Ha visto sus dibujos? «Sí, de hecho en una grabación le pregunté si eran suyos y me sorprendió porque eran increíbles. Nos enseñaba a través de ellos ideas, personajes y servía también para explicar lo que quería en la película», cuenta esta actriz que ya suena como favorita para diferentes galardones cinematográficos y luce con un papel que parece dibujado a la medida.