Día Mundial del Alzhéimer en Álava: «Tenemos derecho a ser tratados con dignidad» El presidente de la asociación Afaraba, Miguel Ángel Echevarría, ha reivindicado «la detección temprana» y ha exigido «acceso a los nuevos tratamientos

Ania Ibañez Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:42 | Actualizado 13:52h. Comenta Compartir

'Campanas que unen. ¡Que suene la vida!' es el eslogan escogido por Afaraba, la asociación Alzhéimer y Otras Demencias de Álava, para la celebración del Día Mundial de esta enfermedad, que se celebra este domingo. De ahí que un repique de campanas haya dado inicio al acto llevado a cabo este viernes en el pórtico de la catedral Santa María, un emotivo encuentro que ha reunido a numerosos representantes del ámbito político y social del territorio para dar voz a la realidad que viven 40.000 personas y familiares afectados por esta enfermedad cognitiva.

Tras la virtuosa muestra de talento de José María García, presidente de campaneros de La Rioja, ha sido el concejal de Políticas Sociales Lucho Royero quien ha tomado la palabra. Ha recalcado el trabajo que se lleva a cabo entre su departamento y la asociación para ayudar a las personas enfermas y a sus cuidadores, como el programa de voluntariado 'Zurekin' o el de detección precoz 'HADA'. «Ahí estamos y ahí seguiremos estando», ha concluido el edil, reforzando su apoyo a Afaraba para «seguir visibilizando la verdadera dimensión y trascendencia de todas las demencias».

El diputado foral de Políticas Sociales, Gorka Urtaran, ha aclamado los avances sanitarios en la detección precoz de este tipo de enfermedades como el biomarcador en saliva que se está desarrollando en Álava de mano de un investigador. «Esa parte médica tiene que venir acompañada de una parte social», ha remarcado al tiempo que hacía referencia a «las más de diez horas de cuidado diario que recaen mayormente en las familias y especialmente en las mujeres». Urtaran también ha denominado este tipo de enfermedades como «una epidemia silenciosa que cada vez afecta a más gente y más jóvenes».

Igualdad de derechos

Tras el discurso de Nerea Melgosa, Consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, quien ha agradecido «el trabajo realizado por el tercer sector» y ha subrayado su «compromiso por no dejar a nadie atrás», fue el turno de Miguel Ángel Echevarría, presidente de Afaraba, quien ha procedido a la tradicional lectura del manifiesto. Ha reivindicado que «tenemos derecho a ser tratados con dignidad», haciendo hincapié en que los enfermos «mientras estén conscientes tienen derecho a decidir».

El manifiesto, que ha sido recibido con un aplauso atronador, también ha recalcado que «la detección temprana es justicia», por lo que Echevarría ha exigido «acceso a los nuevos tratamientos». «No pedimos más, ni pedimos menos. Pedimos lo mismo: igualdad de derechos». El presidente de Afaraba ha concluido la lectura expresando que «la memoria de un territorio se mide en el cuidado de las personas que empiezan a olvidar».

24 campanazos

Como acto simbólico, a partir de este año personas referentes en nuestra sociedad harán sonar las campanas 24 veces por cada hora que tiene el día porque esta enfermedad está presente a todas horas. En esta ocasión, el honor ha recaído en los deportistas Eneko Llanos y Ruth Brito, quienes se han emocionado antes de hacer resonar estas campanadas en el pórtico porque «es una enfermedad que muchos conocen de cerca».

Este domingo, tras la Marcha Solidaria Green de EL CORREO por el alzhéimer, se podrá escuchar el repiqueteo de los campanarios de la catedral de Santa María y del convento de San Antonio a las 11.00 horas.