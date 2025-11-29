El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Félix Lascaray, con su trofeo en las instalaciones de LEA en Eskalmendi Rafa Gutiérrez
Alavés del mes

«A día de hoy estamos fabricando en la parte cosmética más que nunca»

Félix Lascaray pretende que la nueva planta eche a rodar «en 18 meses». Mientras, se produce a destajo en Gamarra para reponer inventario después del incendio que arrasó la nave en junio

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:01

Prometió que LEA seguiría en Vitoria «200 años más» y lo está cumpliendo. En plena reconstrucción y con la mente puesta en la nueva planta, ... Félix Lascaray (Vitoria, 1986) recibe el premio 'Alavés del Mes de Noviembre' de ELCORREO con una promesa: la nave de Júndiz será «mayor y más importante» que la vieja. Llegará, si nada se tuerce, en junio de 2027, dos años después del fuego.

