«A día de hoy estamos fabricando en la parte cosmética más que nunca»

Prometió que LEA seguiría en Vitoria «200 años más» y lo está cumpliendo. En plena reconstrucción y con la mente puesta en la nueva planta, ... Félix Lascaray (Vitoria, 1986) recibe el premio 'Alavés del Mes de Noviembre' de ELCORREO con una promesa: la nave de Júndiz será «mayor y más importante» que la vieja. Llegará, si nada se tuerce, en junio de 2027, dos años después del fuego.

– Han conseguido volver a la producción en apenas cien días desde el incendio. ¿Cómo ha sido el camino hasta aquí?

– Muy caótico. Desde el principio tuvimos las ideas claras, pero coordinar a tantos equipos ha sido complicado. La misma noche del incendio (20 de junio) tuvimos una reunión para marcar los pasos a seguir. Había que hacer esto rápido. Al día siguiente estábamos buscando una nueva localización. El 24 de junio vinimos aquí, vimos la nave y cerramos un acuerdo. Después hubo meses críticos. Sobre todo, julio y agosto, cuando empezamos a implantar la fábrica.

– ¿Cómo es esa noche en la que asumen que las llamas han devorado la fábrica? Se les vio muy tocados ese día.

– El tiempo de llorar duró lo que tardamos en irnos de ahí. Nos tuvimos que sentar rápido. Para las 19.00 horas me fui a casa, me pegué una ducha y quedé con mi primo Pedro y Miguel Hernández, gerente de la división de cosméticos, para tomar decisiones esa misma noche.

– Imagino que gestionar los 'stocks' durante estos meses habrá sido complicado.

– Teníamos tres o cuatro meses de 'stock' de seguridad. Eso nos permitió seguir sirviendo, pero llegamos muy justos a septiembre. Hoy, en la parte cosmética estamos fabricando más que nunca. Vamos a cerrar noviembre en 3,5 millones de unidades y desde que hemos arrancado llevamos fabricadas 7,5.

– Este viernes conocimos el acuerdo para mudarse a su nueva planta en Júndiz. ¿Por qué han tardado cinco meses en cerrar el acuerdo para unos terrenos ofrecidos en junio?

– Porque al principio no sabíamos si íbamos a reconstruir en nuestro terreno o si íbamos a buscar uno nuevo. Primero tuvimos esa reflexión y luego empezamos a analizar distintas opciones. Entre ellas, por ejemplo, Miñano. Pero la que más se adaptaba era Júndiz y luego ya empezamos a hablar de cifras. No es una operación fácil, se han tenido que tasar terrenos y llegar a un entendimiento en torno a cuánto vale lo suyo (del Ayuntamiento) y cuánto vale lo nuestro. Lo que es seguro es que de aquí a un año y medio vamos a tener una nueva planta cosmética en funcionamiento que va a ser más grande y más importante que la que teníamos.

– O sea, que piensan abrir la planta en junio de 2027.

– Ese el objetivo, pero depende mucho de licencias. Si esto sale el 5 de diciembre en el consejo de Gilsa, a lo largo del mes se cerrará la compraventa. Y a partir de enero o febrero empezaremos presentando el proyecto para remover tierras. El objetivo es hacerlo en 18 meses.

– En el área oleoquímica estaba en el aire el futuro de 20 empleados. ¿Qué ha sido de ellos?

– Se llegó a un acuerdo de salida tras una negociación entre el comité de empresa, los distintos sindicatos y el Gobierno vasco. Creo que fue positivo para las partes. Nosotros ofrecimos la novación de los contratos de una división a otra. Las condiciones eran distintas porque el trabajo era diferente. Unos aceptaron y otro, no. Con los que no querían se empezó a negociar una salida. Fue algo duro, porque hay gente de la empresa que me conocía desde que tenía cinco años. Pactar la mejor salida fue una de las cosas más complicadas, lo sufrí de verdad, lo sufrí como si fuera mi familia.

– ¿Qué van a hacer con los antiguos terrenos de Arriaga?

– Estamos pidiendo la licencia para hacer el derribo y descontaminar el lugar. Yo creo que eso estará para primavera de 2026. Probablemente saquemos a la venta la totalidad del terreno y con lo que se obtenga de la venta se repartirá el dinero en proporción con Gilsa. Lascaray liderará el proceso de venta.

– Ha hablado mucho de que LEA seguirá 200 años más en Vitoria. ¿Cómo se imagina a la empresa dentro de dos siglos?

– Pues quizá estamos haciendo velas, y no lo digo en broma; es posible que volvamos a nuestros orígenes y entremos en ese mundo. Creo que vamos a expandir bastante nuestro 'portfolio' de productos bajo la marca LEA y quizá con otras marcas. Me imagino un negocio totalmente automatizado, pero eso no en dos siglos, en dos años.