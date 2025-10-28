DHL prevé iniciar en febrero las obras de su nuevo hangar en Foronda

«Una historia de éxito compartido». Así define DHL su trayectoria en Foronda cuando se cumplen 30 años del inicio de sus operaciones en el ... aeropuerto. El cumpleaños llega precisamente en el momento en el que la compañía germana prepara su próximo «gran proyecto» en la infraestructura alavesa, la construcción de un hangar de mantenimiento de aeronaves para su red europea prevista para 2027. Una expansión que supondrá una inversión de más de 40 millones de euros y generará 50 empleos locales directos. Las obras de construcción, según fuentes consultadas por este periódico, esperan iniciarse el próximo febrero.

Esta ampliación «reforzará aún más el papel estratégico de Foronda dentro del mapa europeo», destacó ayer la compañía. Desde su aterrizaje en 1995 en la pista vitoriana, el gigante de la paquetería ha mantenido su apuesta «contribuyendo al desarrollo económico de Álava y del País Vasco». En estas tres décadas, el 'hub' de DHL Express en el aeródromo de La Llanada ha pasado de contar con 40 especialistas y cinco rutas aéreas a operar más de 24 movimientos aéreos diarios y más de 60 movimientos terrestres, con una plantilla de más de 300 profesionales y una infraestructura capaz de procesar hasta 18.000 envíos por hora. Ahora conecta Foronda con los aeropuertos de Leipzig, Colonia, Bruselas, East Midlands, Milán, Lisboa, Oporto, Barcelona, Valencia, Alicante, Sevilla y Santiago. «Nuestro compromiso sigue intacto, y el futuro nos depara nuevos hitos como el hangar de mantenimiento que estimamos esté operativo en 2027», transmitió Tomás Holgado, vicepresidente de Hubs & Gateways de DHL Express España.

En un acto conmemorativo desarrollado en la Cámara de Comercio, su presidente, Gregorio Rojo, remarcó que la compañía ha sido «clave» en la consolidación de Foronda como «referente nacional en carga aérea». Jesús Sánchez, vicepresidente senior de Hubs de DHL Express Europa, expresó que la base vitoriana refleja «una historia de éxito compartido».

Una trayectoria «ejemplar» que «refleja el valor de la colaboración público-privada», aplaudió José Luis Azkue, director de Desarrollo y Administración Industrial del Gobierno vasco. Para la alcaldesa, Maider Etxebarria, la firma ha contribuido a que la capital y la provincia sean «más competitivas», y el hangar «generará empleo y mejorará la proyección internacional de Foronda». La colaboración con DHL ha sido «clave» en el desarrollo del eje sur Júndiz-Foronda, reflexionó el diputado general, Ramiro González, que puso en valor «la apuesta» de DHL por la pista alavesa.