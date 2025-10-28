El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

DHL prevé iniciar en febrero las obras de su nuevo hangar en Foronda

La multinacional refrenda su «compromiso» con la pista alavesa en el 30 aniversario de su aterrizaje en Vitoria. «Una historia de éxito», elogia

Saioa Echeazarra

Saioa Echeazarra

Martes, 28 de octubre 2025, 00:13

«Una historia de éxito compartido». Así define DHL su trayectoria en Foronda cuando se cumplen 30 años del inicio de sus operaciones en el ... aeropuerto. El cumpleaños llega precisamente en el momento en el que la compañía germana prepara su próximo «gran proyecto» en la infraestructura alavesa, la construcción de un hangar de mantenimiento de aeronaves para su red europea prevista para 2027. Una expansión que supondrá una inversión de más de 40 millones de euros y generará 50 empleos locales directos. Las obras de construcción, según fuentes consultadas por este periódico, esperan iniciarse el próximo febrero.

