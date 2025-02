Deusto elimina su oferta universitaria en Vitoria tras 7 años por la escasez de alumnos La universidad jesuita se marcha al no poder ofrecer una «experiencia universitaria integral» de la mano de Egibide

Deusto y Egibide no ofrecerán a partir del próximo curso el grado dual en Industria Digital que se imparte en el campus de Arriaga. Según ha podido saber EL CORREO, los alumnos que están ahora mismo matriculados en los diferentes cursos finalizarán sus estudios, pero ... no habrá más promociones. En la práctica, esta noticia supone la marcha de la universidad jesuita de Vitoria, aunque ambas instituciones insisten en la buena relación y en la existencia de un convenio de colaboración que seguirá vigente, aunque por el momento no se ha detallado cómo se concretará.

Deusto desembarcó en la capital alavesa en el curso 2018-19 y lo hizo cumpliendo uno de sus históricos retos ya que era la única de las tres capitales vascas en la que no tenía presencia. Lo hizo de la mano de Egibide y por todo lo alto con el respaldo de la Diputación, el Ayuntamiento y la Fundación Vital, ofreciendo un grado «único» en España. Siete años después se ha tomado la decisión de poner fin a una titulación que, según la versión de Deusto, ha «cumplido su ciclo y lo ha agotado». Por un lado, la justificación hay que buscarla en la escasez de alumnado, y por otro, en la falta de ambiente universitario. Desde Egibide admiten que recibieron la noticia con «pena». «El grado ha agotado su ciclo, no ha consolidado una demanda como para seguir adelante» Xabier Riezu Vicerrector de la Universidad de Deusto «El grado dual en Industria Digital no ha consolidado una demanda como para decir que tenemos que seguir adelante», sostiene Xabier Riezu, vicerrector de la Universidad de Deusto, en conversación con este periódico. Durante los primeros años las 40 plazas disponibles en esta titulación se llenaban, pero el panorama ha cambiado en los últimos cursos. La nueva promoción que ingresó el pasado septiembre está compuesta por 23 jóvenes. «En siete años han pasado 210 estudiantes», detalla Riezu. Es decir, una media de 30 por curso. «El estudiantado está satisfecho y tanto su valoración como la de las empresas es positiva, pero la titulación no se llenaba y nuestra misión es aunar el interés de las empresas con las demandas de estudiantes y familias», profundiza el vicerrector. Estos estudios están centrados en la industria 4.0 y en la necesidad de sacar al mercado perfiles profesionales formados en informática y en tecnologías industriales que dominen ambas áreas. A priori, algo que encaja con el fuerte peso industrial en el territorio. Sin embargo, el interés en este grado ha decaído y desde la universidad tampoco se aventuran a decir porqué. EN SU CONTEXTO 210 estudiantes han pasado a lo largo de siete años por el grado, una media de 30 por curso.

23 alumnos son los matriculados en la última promoción. Las plazas ofertadas eran 40.

77 empresas han acogido alumnos durante esta alianza. Lo que sí tienen claro desde Deusto es la importancia de todo el ambiente que rodea a los estudios y que es uno de sus «puntos fuertes». Aquí no lo han conseguido. «Nuestro proyecto está muy vinculado a una experiencia universitaria integral de campus y eso en Vitoria no lo tenemos», confiesa Riezu. En cambio sí que ofrecen ese contexto en sus campus de Bilbao y en Donosti, donde cada día acuden «750» jóvenes alaveses. Por parte de Egibide insisten en restarle dramatismo a la marcha de Deusto de Vitoria y su directora general, Cristina Pena, define la alianza con la universidad bilbaína durante este tiempo como una «experiencia de éxito». Empleando los mismos términos que el vicerrector habla de un fin de ciclo, pero admite que en su caso recibieron «con pena» esta decisión. «Nos gustaría que siguiera», desliza la directora general. Sorpresa y pena Desde el centro vitoriano recuerdan que «cuando se firmó el convenio se pensó que vendrían más grados y otras titulaciones, pero eso ni ha sucedido ni está previsto que vaya a suceder, por lo que es cierto que hay una falta de experiencia universitaria integral». Tanto la comunidad educativa como las empresas colaboradoras –77 a lo largo de estos años– son conocedoras de esto desde finales de 2024 y para las compañías alavesas que acogían alumnos «ha sido una sorpresa y una pena que el ciclo se vaya a acabar». En Egibide están ahora «abiertos» a contactos con otras universidades para poder implantar un grado universitario de manera colaborativa en Vitoria, algo que no pueden hacer en solitario. «El futuro puede ir más por la Inteligencia Artificial, podríamos pensar en ese ámbito», avanza Cristina Pena. «Es triste, nos gustaría que siguiera. Pero se dijo que vendrían otros grados y eso no ha sucedido» Cristina Pena Directora general de Egibide Ninguna de las dos instituciones educativas (que son 'primas-hermanas' ya que en ambas participa la Compañía de Jesús) cierra la puerta a otra nueva alianza en el futuro. «Álava va a necesitar perfiles cualificados en el sector de la industria y nosotros seguimos muy implicados en el territorio, trabajando para crear nuevos proyectos», asegura el vicerrector de Deusto. «No descartamos un nuevo ciclo», sostienen por su parte desde la capital alavesa. El grado dual en Industria Digital se pensó como una facilidad para que los estudiantes de FP dieran el salto a la universidad. En su caso pueden completar este ciclo en 3 años mientras que para los que vienen de Bachillerato tiene una duración de 4 años. Desde el segundo curso los alumnos combinan los estudios con el trabajo pagado en una empresa.

