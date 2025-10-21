El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Agentes de la Ertzaintza en la plaza de la Provincia de Vitoria. E. C.

Detienen en Vitoria a un joven acusado de robar un móvil y una cadena de oro a una mujer

Nuria Nuño

Nuria Nuño

Martes, 21 de octubre 2025, 14:07

Comenta

La Ertzaintza ha resuelto un «robo violento» que tuvo lugar en la madrugada del 3 de octubre en el barrio Coronación, en Vitoria. El autor, de 26 años, ha sido detenido. El arrestado está acusado de un presunto delito de robo con violencia, tal y como ha informado este martes el Departamento vasco de Seguridad.

El robo tuvo lugar a las cinco y media de la madrugada del pasado 3 de octubre. Dos jóvenes mujeres que a esa hora estaban sentadas en un banco fueron «abordadas por un grupo de cuatro jóvenes». Uno de ellos arrebató «violentamente» a una de las mujeres el teléfono móvil y una cadena de oro, mediante un »fuerte tirón».

Una vez interpuesta la denuncia, la Ertzaintza inició pertinente investigación. Con la información facilitada, los agentes encargados del caso pudieron determinar la identidad del presunto autor del robo: un joven que cuenta con «numerosos antecedentes» por este y otro tipo de hechos.

El sospechoso fue requerido este martes para personarse en dependencias policiales, ya que constaba una «requisitoria judicial en vigor». En comisaría fue detenido por un presunto delito de robo con violencia. El arrestado será puesto a disposición judicial una vez finalizadas las diligencias pertinentes. La Ertzaintza mantiene abierta la investigación para identificar al resto de implicados.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Amenazan con un cuchillo a varios viandantes en pleno centro de Vitoria
  2. 2 Una nueva discoteca se suma al tardeo en Vitoria
  3. 3

    Mendizorroza se corona como el barrio más rico de las tres capitales vascas
  4. 4 El colegio sevillano en el que se suicidó una alumna podría perder el concierto mientras crece la tensión con pintadas y amenazas
  5. 5 Los clubes de fans plantan a La oreja de Van Gogh tras el regreso de Amaia Montero
  6. 6

    El nuevo permiso por fallecimiento de diez días excluye a la familia política y podrá repartirse en cuatro semanas
  7. 7

    Las estafas telefónicas que simulan voces con inteligencia artificial llegan a Euskadi
  8. 8

    Álava quiere que el uso del euskera se dispare un 66% en cuatro años
  9. 9 Tres heridos en dos accidentes en la A-1 a su paso por Vitoria y Agurain
  10. 10 A qué hora amanecería en España si nos quedamos con el horario de invierno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Detienen en Vitoria a un joven acusado de robar un móvil y una cadena de oro a una mujer

Detienen en Vitoria a un joven acusado de robar un móvil y una cadena de oro a una mujer