Detienen en Vitoria a un joven acusado de robar un móvil y una cadena de oro a una mujer

Nuria Nuño Martes, 21 de octubre 2025, 14:07

La Ertzaintza ha resuelto un «robo violento» que tuvo lugar en la madrugada del 3 de octubre en el barrio Coronación, en Vitoria. El autor, de 26 años, ha sido detenido. El arrestado está acusado de un presunto delito de robo con violencia, tal y como ha informado este martes el Departamento vasco de Seguridad.

El robo tuvo lugar a las cinco y media de la madrugada del pasado 3 de octubre. Dos jóvenes mujeres que a esa hora estaban sentadas en un banco fueron «abordadas por un grupo de cuatro jóvenes». Uno de ellos arrebató «violentamente» a una de las mujeres el teléfono móvil y una cadena de oro, mediante un »fuerte tirón».

Una vez interpuesta la denuncia, la Ertzaintza inició pertinente investigación. Con la información facilitada, los agentes encargados del caso pudieron determinar la identidad del presunto autor del robo: un joven que cuenta con «numerosos antecedentes» por este y otro tipo de hechos.

El sospechoso fue requerido este martes para personarse en dependencias policiales, ya que constaba una «requisitoria judicial en vigor». En comisaría fue detenido por un presunto delito de robo con violencia. El arrestado será puesto a disposición judicial una vez finalizadas las diligencias pertinentes. La Ertzaintza mantiene abierta la investigación para identificar al resto de implicados.