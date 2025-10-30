Detienen a cuatro okupas por «robo con fuerza» tras pasar de una lonja vacía a otra

La Policía Local ha intervenido dos veces en menos de 24 horas en la calle Canciller Ayala de la capital alavesa debido a los problemas ... generados por un grupo de okupas en dos lonjas contiguas que llevan años sin actividad. La segunda de las actuaciones, ocurrida durante la mañana de ayer, se saldó con cuatro detenidos por «robo con fuerza». Según ha podido saber este periódico, los cuatro hombres fueron sorprendidos cuando trataban de llevarse objetos del interior del local. A esto se suman los desperfectos causados en el establecimiento ubicado en el número 13 de la calle Canciller Ayala –junto al instituto Ekialde– que antiguamente funcionaba como sede de la Asociación Alavesa de Trabajo Social.

Más allá de la Policía Local, sobre el terreno tuvo que actuar una dotación de bomberos debido a una fuga de agua generada por los movimientos de los okupas. Se da la circunstancia de que estas personas se habían trasladado a esta lonja tras ser desalojados el día anterior de la contigua, del número 11.

La mañana del martes una comitiva judicial acudió a realizar un desalojo del espacio en el que antes de ubicaba la asociación Lore Maitea de atención a familias en situación de especial vulnerabilidad social. Desde hace algunos años permanecía cerrado y varios okupas habían accedido a su interior generando molestias en el vecindario. Como es habitual en este tipo de procedimientos, agentes de la Guardia Urbana acompañaron a la comitiva judicial. Al acceder al interior del local se toparon con una quincena de bicicletas, presuntamente robadas, que recuperaron y que se llevó una grúa municipal.

Los okupas fueron desalojados con sus enseres, entre los que había varias maletas, durante una intervención que se prolongó cerca de una hora y media. Tras su salida la lonja fue tapiada y en la puerta luce ahora un cartel que informa sobre la presencia de una alarma. Sin embargo, el grupo de okupas volvió en menos de 24 horas y accedió a la lonja contigua, que conecta con la primera a través de una conexión interior. Fue entonces cuando los vecinos dieron aviso a la Policía Local que realizó las detenciones.