Las lonjas se ubican en los números 11 y 13 de Canciller Ayala. Blanca Castillo.

Detienen a cuatro okupas por «robo con fuerza» tras pasar de una lonja vacía a otra

La Policía Local interviene dos veces en menos de 24 horas en la calle Canciller Ayala y tapian uno de los locales

Sara López de Pariza
David González

Sara López de Pariza y David González

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:23

La Policía Local ha intervenido dos veces en menos de 24 horas en la calle Canciller Ayala de la capital alavesa debido a los problemas ... generados por un grupo de okupas en dos lonjas contiguas que llevan años sin actividad. La segunda de las actuaciones, ocurrida durante la mañana de ayer, se saldó con cuatro detenidos por «robo con fuerza». Según ha podido saber este periódico, los cuatro hombres fueron sorprendidos cuando trataban de llevarse objetos del interior del local. A esto se suman los desperfectos causados en el establecimiento ubicado en el número 13 de la calle Canciller Ayala –junto al instituto Ekialde– que antiguamente funcionaba como sede de la Asociación Alavesa de Trabajo Social.

