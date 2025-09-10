El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Detenido en Vitoria por robar en un comercio y agredir a los agentes

Los hechos ocurrieron en la calle Simón de Anda

N. S.

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:20

Agentes de Policía Local detuvieron en la tarde de este martes a un varón de 53 años como presunto autor de un delito de resistencia grave y atentado a agentes de la autoridad.

Los hechos sucedieron sobre las 16:00 cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana por el barrio El Pilar fue requerida por la Central de Coordinación para que se personara en un establecimiento comercial de la calle Simón de Anda donde un varón había hurtado varios productos y había abandonado el lugar.

A su llegada al lugar los agentes se entrevistaron con los empleados y, tras visualizar las imágenes del sistema de videovigilancia, reconocieron al hurtador por haber intervenido con él en anteriores ocasiones. Los agentes transmitieron esta información al resto de las patrullas de la zona procediendo a su búsqueda para informarle de la apertura de las correspondientes diligencias en calidad de investigado en la sustracción.

Poco tiempo después una patrulla lo halló en el interior de un supermercado de la calle Serafín de Ajuria, si bien al intervenir los policías con él comenzó a insultar a los agentes, mostrándose muy agresivo con ellos y agrediéndoles, por lo que procedieron a su detención

