Detenido en Vitoria con una mochila llena de material deportivo robado por valor de 700 euros La Policía Local ha arrestado a otro hombre que pretendía salir de un comercio de Arana con material robado y agredió a los agentes

Lunes, 8 de septiembre 2025, 13:14

Agentes de Policía Local detuvieron el pasado viernes por la tarde a un varón de 40 años cuando pretendía salir de una tienda con la mochilla llena de material deportivo robado. Los hechos ocurrieron en torno a las 19:30 cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana por el barrio de Zaramaga fue requerida por la Central de Coordinación para que acudiera a un centro comercial de la calle del mismo nombre. Allí tenían retenido a un varón que había sustraído varios efectos en un establecimiento deportivo. Una vez en el lugar, los agentes se entrevistaron con personal de seguridad quien les informó de que un testigo había observado al varón introduciendo varias prendas en una mochila.

Cuando iba a salir del local y cruzó el arco de seguridad, sonó la alarma, por lo que procedieron a darle el alto. Tras comprobar todo lo que llevaba en dicha mochila, cuyo valor era cercano a los 700 euros, y, en vista de que no aportara domicilio conocido a efectos de notificación, los agentes procedieron a su detención.

Robo con violencia en Arana

La Policía Local también arrestó en la mañana del viernes a un varón de 26 años como presunto autor de los delitos de robo con violencia y atentado a agentes de la autoridad.

Sobre las 10:15 una llamada al 092 solicitaba presencia policial en un establecimiento comercial de la calle Arana donde tenían retenido a un varón que había sustraído algún producto. A su llegada al lugar los agentes acudieron en apoyo de la vigilante de seguridad y se encargaron del varón, que se mostró muy violento en todo momento, poco colaborador, insultando y agrediendo a los agentes y tratando de zafarse de ellos.

Uno de los policías se entrevistó con la responsable de seguridad quien indicó que minutos antes había observado en el interior del local al varón, a quien conoce de múltiples hurtos anteriores, escondiéndose efectos entre su ropa y mientras llevaba otros en sus manos. Una vez quiso salir a la vía pública sin abonarlos, la vigilante le dio el alto; pero lejos de hacer caso a su requerimiento, la empujó, aunque sin éxito, ya que ésta pudo retenerlo hasta la llegada de la patrulla. En vista de todo lo sucedido los agentes procedieron a su detención.

Por otra parte, agentes de la Policía Local también detuvieron en la tarde del sábado a un varón de 43 años sobre el que recaía una requisitoria judicial.

Los hechos se produjeron alrededor de las 20:00 cuando se vio involucrado en un hurto en un establecimiento comercial de la calle Los Herrán. Durante la intervención, al identificarlo y chequear su documentación, la patrulla comprobó que sobre él pesaba una requisitoria en vigor de búsqueda, detención e ingreso en prisión, por lo que procedió a ejecutarla.