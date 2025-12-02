El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Detenido en Vitoria por intentar robar una cadena a un viandante con el método del tirón

Los hechos ocurrieron el sábado a las cuatro de la madrugada en el Casco Viejo

N. Salazar

Martes, 2 de diciembre 2025, 09:25

Agentes de la Ertzaintza detuvieron en la madrugada del pasado sábado a un joven por un delito de robo con violencia en la capital alavesa. El arrestado intentó sustraer de un tirón una cadena de oro que llevaba un viandante en el cuello.

Poco antes de la cuatro de la madrugada del pasado sábado, 29 de noviembre, una persona que acababa de salir de un establecimiento hostelero del Casco Viejo fue abordado por un desconocido que le pidió que le dejara un mechero y que, repentinamente, se abalanzó sobre él y trato de arrancarle la cadena de oro que llevaba al cuello. Se produjo un forcejeo entre ellos, en el que la víctima fue auxiliada por un amigo.

Mientras estaba registrándose este incidente, pasó por el lugar una patrulla de la Ertzaintza que intervino inmediatamente y, tras aclarar lo sucedido, procedió al arresto del sospechoso. Según se pudo comprobar, este joven, de 20 años, cuenta con numerosos antecedentes por robos con violencia, hurtos y delitos de lesiones.

El detenido, tras realizarse las diligencias policiales pertinentes, fue puesto el domingo a disposición judicial.

