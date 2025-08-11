Detenido por «tocar las nalgas a varias mujeres» y «amenazar de muerte» a la Policía en Vitoria Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del sábado en la calle Mateo de Moraza

La Policía Local de Vitoria detuvo en la noche del sábado a un varón de 46 años como presunto autor de un delito por desobediencia y resistencia grave a los agentes. Los hechos ocurrieron después de las 00.00 horas en la calle Mateo de Moraza, donde hay varios establecimientos hosteleros. Personas que se encontraban en el lugar solicitaron la presencia de una patrulla después de que un varón estuviese «tocándole las nalgas a varias mujeres» y se hubiese «encarado a la gente del lugar», según recoge el parte policial emitido por el Ayuntamiento.

Tras darle alcance, los agentes se percataron de que el varón se encontraba embriagado e intentaron identificarle. El hombre reaccionó mal a dicha intervención y comenzó a «amenazar de muerte» a los agentes. El individuo adoptó un carácter agresivo, por lo que los policías tuvieron que solicitar apoyo de otros. A la llegada de la nueva patrulla el varón comenzó a empujar a los agentes. De manera que, finalmente, procedieron a su detención.

Por otro lado, en la mañana del sábado, la Policía Local detuvo a una mujer de 26 años como presunta autora de un delito a agentes. Los agentes observaron un vehículo al cual «le costaba realizar las maniobras de aparcamiento». Tras acercarse a la conductora y entrevistarse con ella, los agentes se percataron de que la mujer tenía «síntomas de embriaguez», por lo que procedieron a realizarle un control orientativo de alcohol. La mujer dio positivo (0,69) y los agentes solicitaron a la patrulla de atestados que se personara para poder proceder a la denuncia administrativa.

Mientras esperaban la llegada de la nueva patrulla la mujer se fue «poniendo nerviosa y agresiva con los agentes», profiriéndoles insultos e intentando huir del lugar, por lo que estos tuvieron que pedir apoyo para que acudieran más policías. Acto seguido, comenzó a agredir a los agentes con «patadas e intentó zafarse de ellos haciendo uso de la fuerza», por lo que procedieron a su detención.

