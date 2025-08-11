Detenido por robar en el interior de un coche en Vitoria Los agentes localizaron al varón, de 28 años, escondido entre coches y con varios objetos sustraídos

Agentes de la Policía Local de Vitoria detuvieron en la tarde del viernes a un varón de 28 años como presunto autor de un delito de robo en el interior de un vehículo. Los hechos sucedieron sobre las 20.00 horas, cuando un vecino solicitó la presencia de una patrulla en la calle Puerto de Barazar, en el barrio de Zaramaga, después de ver a un hombre merodear alrededor de los vehículos allí estacionados. El residente sospechaba que el individuo estuviese realizando alguna actividad delictiva.

Una vez los agentes llegaron al lugar, observaron a un hombre agazapado entre dos vehículos. De manera que los uniformados le interceptaron en el lugar. Mientras realizaban las labores de identificación, procedieron al cacheo y hallaron pertenencias de dudosa procedencia.

De manera paralela, otra patrulla peinó la zona y localizó un coche cuya ventanilla se encontraba medio bajada y su interior revuelto. Tras entrevistarse con el titular del vehículo constataron que le habían sustraído varios efectos del interior del vehículo. Algunas de esas pertenencias estaban en posesión del presunto ladrón y otros fueron hallados en las inmediaciones, escondidos debajo de otro turismo. Es por ello que los agentes procedieron a la detención del varón.

Robo en un comercio

Asimismo, en la tarde del sábado, la Policía Local de Vitoria detuvo a un varón de 46 años como presunto autor de un delito de hurto. Los hechos ocurrieron cerca de las 17.00 horas, en un comercio de la calle Francia. Los gerentes solicitaron la presencia de los agentes después de ver cómo un hombre había huido a la carrera tras robar varios productos.

Tras recabar los datos descriptivos, otra patrulla pudo dar con el individuo, que portaba en una mochila los productos sustraídos. El varón no portaba documentación y manifestó que no tenía domicilio, por lo que los agentes procedieron a su detención.