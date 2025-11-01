El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Actuación nocturna de la Ertzaintza en una calle de Vitoria. Rafa Gutiérrez

Delitos sexuales

Detenido por grabar a menores orinando en la calle en la noche de Halloween en Vitoria

La Ertzaintza ocupa el móvil al sospechoso, sorprendido cuando captaba a una menor de 15 años

David González

David González

Sábado, 1 de noviembre 2025, 12:30

Comenta

Una menor de 15 años que orinaba entre dos coches se percató de su presencia. Situado a una distancia prudencial pero con su teléfono móvil ... en la mano y enfocado hacia ella. Esta adolescente dio la voz de alarma a su cuadrilla, quienes alertaron al 112. Esta escena ha ocurrido esta noche de Halloween en Vitoria.

