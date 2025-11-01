Detenido por grabar a menores orinando en la calle en la noche de Halloween en Vitoria

Una menor de 15 años que orinaba entre dos coches se percató de su presencia. Situado a una distancia prudencial pero con su teléfono móvil ... en la mano y enfocado hacia ella. Esta adolescente dio la voz de alarma a su cuadrilla, quienes alertaron al 112. Esta escena ha ocurrido esta noche de Halloween en Vitoria.

Patrulleros de la Ertzaintza le localizaron en las cercanías de donde se produjo este altercado. Se trata, según ha sabido este periódico, de un individuo con «actuaciones similares» por idéntico motivo. Al parecer, las noches festivas, como la de ayer viernes, presuntamente buscaría a mujeres cuando salían a miccionar a la vía pública por las calles céntricas de la capital alavesa.

Identificado por la víctima, este varón acabó detenido como presunto responsable de un delito «contra la libertad sexual». Su teléfono móvil, además, le fue ocupado. Cuando un juez otorgue el permiso, esta terminal será sometida a estudio. Las imágenes que pueda contener podrían elevar a más de una de las denuncias sobre su proceder.

En libertad con cargos

Poco después, confirman los medios consultados, a lo largo de esta madrugada de sábado, este hombre quedó en libertad con cargos. De manera paralela se ha iniciado una investigación policial.

Pero ya sólo por este atestado elaborado por la Ertzaintza se expone a una fuerte sanción económica. «E incluso a una pena de cárcel si el asunto acaba en los tribunales», refieren en el Palacio de Justicia de la Avenida de Gasteiz.