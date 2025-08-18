El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Igor Aizpuru

Detenido por amenazas con arma blanca en Vitoria

Varias patrullas de la Policía Local fueron requeridas en la calle Basoa para retener a una persona que «se encontraba fuera de sí»

I. M.

Lunes, 18 de agosto 2025, 16:00

Un hombre fue detenido el domingo en Vitoria por amenazas con arma blanca. Para ello fueron necesarias varias patrullas de la Policía Local, que fueron requeridas sobre la una y media del mediodía en la calle Basoa. A su llegada, según el relato de varios testigos, se encontraron con un varón que en una pelea portaba un arma blanca y había hecho ademán de apuñalar a otro de los participantes en la trifulca.

Los agentes se entrevistaron con dicha persona, «que se encontraba fuera de sí y no dejó de proferir amenazas en voz alta», por lo que se solicitó una ambulancia y fue trasladado al hospital de Santiago. Posteriormente fue detenido por las amenazas.

Atentado contra agentes

Además, durante el puente festivo se produjeron dos detenciones por atentado contra agentes de la autoridad. El viernes día 15 agentes de la Policía Loca detuvieron en el Casco Viejo a un varón de 49 años. Fue a las diez de la mañana, cuando una patrulla recibió indicios de que se estaba produciendo una venta de sustancias ilegales. Durante el cacheo al presunto vendedor, éste arremetió contra los agentes produciéndoles lesiones, Por lo que fue detenido.

El domingo fue otro varón de la misma edad. A las 18:45, después de que los miembros de seguridad de la estación de Renfe solicitaran ayuda con una persona alterada. Tras varios intentos de mediar con esa persona, que según la nota policial «necesitaba ayuda psicológica», el varón arremetió violentamente contra los agentes.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un hombre de avanzada edad en Agurain tras ser arrollado por un tren
  2. 2

    Más de 740.000 vascos pagarán 120 millones por no ajustar la subida de precios al IRPF
  3. 3

    Más de 740.000 vascos pagarán 120 millones por no ajustar la subida de precios al IRPF
  4. 4

    ¿Aprobarías un psicotécnico como el que suspendió el 90% de los aspirantes a ertzaina? Compruébalo aquí
  5. 5

    Mil kilómetros durante veinte años para recordar a su hijo asesinado por ETA
  6. 6

    Así fue la primera noche de Aste Nagusia en urgencias de Basurto: «Vienen más por golpes que por borracheras»
  7. 7

    El barco de Sobrón recibe a 3.000 viajeros en su primer mes de vida
  8. 8

    El Alavés negocia el fichaje de Lucas Boyé
  9. 9

    La alcaldesa de Ondarroa, de Bildu, denuncia la expulsión de un policía municipal de las txosnas
  10. 10

    Los autobuses de Altube no prestarán este curso el servicio universitario a Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Detenido por amenazas con arma blanca en Vitoria

Detenido por amenazas con arma blanca en Vitoria