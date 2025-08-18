Detenido por amenazas con arma blanca en Vitoria Varias patrullas de la Policía Local fueron requeridas en la calle Basoa para retener a una persona que «se encontraba fuera de sí»

Un hombre fue detenido el domingo en Vitoria por amenazas con arma blanca. Para ello fueron necesarias varias patrullas de la Policía Local, que fueron requeridas sobre la una y media del mediodía en la calle Basoa. A su llegada, según el relato de varios testigos, se encontraron con un varón que en una pelea portaba un arma blanca y había hecho ademán de apuñalar a otro de los participantes en la trifulca.

Los agentes se entrevistaron con dicha persona, «que se encontraba fuera de sí y no dejó de proferir amenazas en voz alta», por lo que se solicitó una ambulancia y fue trasladado al hospital de Santiago. Posteriormente fue detenido por las amenazas.

Atentado contra agentes

Además, durante el puente festivo se produjeron dos detenciones por atentado contra agentes de la autoridad. El viernes día 15 agentes de la Policía Loca detuvieron en el Casco Viejo a un varón de 49 años. Fue a las diez de la mañana, cuando una patrulla recibió indicios de que se estaba produciendo una venta de sustancias ilegales. Durante el cacheo al presunto vendedor, éste arremetió contra los agentes produciéndoles lesiones, Por lo que fue detenido.

El domingo fue otro varón de la misma edad. A las 18:45, después de que los miembros de seguridad de la estación de Renfe solicitaran ayuda con una persona alterada. Tras varios intentos de mediar con esa persona, que según la nota policial «necesitaba ayuda psicológica», el varón arremetió violentamente contra los agentes.