Detenido por agresión sexual a una mujer que acaba de conocer en Vitoria

Una llamada alertó al 092 de que un hombre forcejeaba y empujaba a una mujer en plena vía pública, en la plazuela de los Goros

N. S.

Lunes, 27 de octubre 2025, 13:55

Agentes de Policía Local detuvieron en la tarde del sábado a un varón de 31 años como presunto autor de un delito de agresión sexual. Los hechos sucedieron poco antes de las 16.00 cuando una llamada al 092 alertaba de un hombre estaba forcejeando y empujando a una mujer en plena vía pública, en la plazuela de los Goros.

La patrulla localizó a la pareja gracias a la descripción facilitada. Observaron que a una mujer que coincidía con los datos ofrecidos le seguía un varón al que estaba chillando. Cuando se percató de la presencia de los agentes, corrió hacia ellos solicitando su ayuda.

Tras separar a las partes, los policías escucharon sus versiones. Al parecer, se habían conocido recientemente y el varón le había realizado tocamientos sin su consentimiento cuando ella trataba de ir a su domicilio y la siguió. Finalmente consiguió salir a la calle, donde él siguió acosándola, hasta la llegada de los agentes.

Como quiera que el varón no estuviera documentado, lo trasladaron a dependencias de Agirrelanda y, una vez identificado plenamente y, en vista de lo sucedido, procedieron a su detención.

