Detenida una mujer en Vitoria que pegó a su pareja en plena calle

Los hechos ocurrieron en el barrio de El Pilar

N. S.

Viernes, 3 de octubre 2025, 13:46

Agentes de Policía Local detuvieron este jueves a última hora de la tarde a una mujer de 54 años como presunta autora de un delito de lesiones a su pareja, en el ámbito de la violencia doméstica. Los hechos ocurrieron poco después de las 21.00 cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana por el barrio de El Pilar fue requerida por la Central de Coordinación para que se dirigiera a la calle Honduras, ya que una mujer estaba agrediendo a un hombre en plena vía pública.

Rápidamente los agentes llegaron al lugar, donde se encontraron con la víctima que presentaba heridas en la cara. Al parecer había discutido con su pareja y esta le había arañado, huyendo del lugar posteriormente.

Los policías asimismo se entrevistaron con un testigo de los hechos que corroboró lo manifestado por el varón agredido. La mujer, que fue localizada en las inmediaciones, reconoció los hechos. En vista de todas las manifestaciones y de las heridas que presentaba la víctima, la fémina fue detenida.

