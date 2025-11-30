Detenida una mujer tras colarse para robar en un caserío en Ayala

Saioa Echeazarra Domingo, 30 de noviembre 2025, 12:57 Comenta Compartir

Una mujer de 35 años ha sido detenida por un delito de robo con fuerza cometido en una vivienda unifamiliar ubicada en el término del municipio alavés de Ayala La arrestada, según ha informado el departamento vasco de Seguridad en un comunicado este domingo, accedió al domicilio escalando hasta el primer piso y forzando una ventana. Se trata de una de origen magrebí, según han indicado.

Los hechos tuvieron lugar poco antes de las dos de la tarde de este pasado sábado, cuando la Ertzaintza fue alertada de que se estaba perpetrando un robo en un caserío ya que una persona habría entrado en su interior. Hasta el lugar se desplazó inmediatamente una patrulla de la comisaría de Laudio. Una vez allí, en el momento en el que los agentes iban a proceder a realizar una inspección del inmueble, una mujer abrió la puerta del mismo. Tras identificarla, les reconoció que habría accedido a ella saltando una valla, escalando hasta el primer piso y forzando después una ventana.

Los efectivos de la Policía vasca observaron también que en el interior de la vivienda unifamiliar habría varios enseres revueltos. Ante estos hechos, procedieron a la detención de la mujer, de 35 años, por un presunto delito de robo con fuerza. La arrestada será puesta a disposición judicial en el momento en que se concluya con las oportunas diligencias.