Detenida por agredir a su hija y a su pareja en Vitoria

La Policía Local de Vitoria detuvo este domingo a una mujer de 50 años como presunta autora de un delito de violencia física a su pareja e hija, menor de edad, en el ámbito de la violencia doméstica. Los hechos tuvieron lugar sobre las once y media de la noche en el barrio de Zaramaga, donde una pareja discutía junto a un vehículo aparcado en el que estaba la hija de ambos en pijama.

Al llegar la patrulla la mujer pretendió marcharse, pero los agentes le requirieron para poder aclarar lo ocurrido y se entrevistaron por separado con cada uno de ellos. Al parecer, sobre las siete de la tarde, cuando madre e hija se encontraban en la vivienda, la progenitora agredió a la menor, que llamó a su padre.

Éste se la llevó del lugar y cuando regresó a su domicilio y estacionó en la vía pública, su mujer, que los estaba esperando, trató de introducirse en el vehículo. Cuando, su marido se lo impidió para proteger a la menor, la esposa cogió varios tablones que había allí depositados y una botella de cristal y se los lanzó al varón. Unos testigos de los hechos fueron quienes requirieron la presencia policial.

En vista de todo ello y de las lesiones que presentaba la menor, los agentes procedieron a la detención de la presunta agresora.

Violencia doméstica

Además, la Policía Local detuvo a un varón de 33 años por lesiones en el cuello a su hermana tras una discusión familiar en el barrio de Zabalgana. Y otro hombre de 21 años por agresión física a su pareja sentimental en la plaza Santa Bárbara, el domingo por la mañana.