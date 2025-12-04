Los destellos creativos de Anabel Quincoces iluminan Zuloa La artista vitoriana inaugura este viernes en la conocida librería vitoriana 'Glints', una muestra íntima de fotografías y pinturas que invita a dejarse llevar por los «centelleos» del proceso creativo.

«Cuando estoy frente a un lienzo, nunca sé qué voy a hacer, y nadie se sorprende más que yo». La frase atribuida a Joan Miró puede aplicarse a numerosos artistas, y Anabel Quincoces lo cita al hablar de 'Glints', la muestra que puede verse en la sala expositiva de la librería Zuloa hasta el 21 de febrero. Esta nueva propuesta de la artista vitoriana, conocida sobre todo por sus esculturas de vidrio, revela una faceta menos difundida: una reunión de fotografías -mayoritariamente- y pinturas, medios en los que también ha trabajado de forma profusa, aunque con menor presencia en sus exhibiciones. La inauguración tendrá lugar este viernes 5 de diciembre, a las 19.00 horas.

Exposición 'Glints' Hasta el 21 de febrero En la planta baja de la librería Zuloa (calle Correría, 21). Se exhiben fotografías creadas a partir de los 'glints' que emanan sus piezas de vidrio, pinturas y esculturas. La inauguración es el 5 de diciembre, a las 19.00 horas. Entrada libre.

El título de la muestra alude al término inglés que se refiere a los destellos de luz. «A esas chispas que surgen durante el proceso creativo, cuando no sabes por qué te llega una idea. Una luz ilumina algo en un momento y, si quieres repetirlo, no sale», explica la artista, que ya expuso en el mismo espacio en 2017. Entonces se trataba de una muestra mucho más extensa, mientras que en esta ocasión apuesta por una serie de instantáneas coloridas y llenas de reflejos que invitan al espectador a realizar su propia lectura y a descubrir figuras concretas dentro de la abstracción.

Ampliar Uno de los dos carteles de la exposición.

En esa capacidad de asombro inherente a la práctica artística, Quincoces reconoce que, al ver el montaje, la disposición de esas pequeñas obras en las paredes de la planta baja de la librería le recordó al interior de un submarino. Aunque la presencia del vidrio es limitada, el sello personal de la artista se percibe claramente en las piezas en otros formatos. Además, Quincoces rotará parte de las obras e incorporará nuevas los días 11 y 21 de cada mes. «Me interesa que la gente se abstraiga y tenga sus propios centelleos», afirma la creadora, que ha realizado intervenciones en el Balneario de Zuazo de Kuartango y en el antiguo depósito de aguas de Vitoria. En esa interpretación de su trabajo se repiten guiños marítimos y una sensación de calma. Para disfrutar de la muestra en la conocida librería vitoriana, una de las recomendaciones es acudir sin prisas y, en la medida de lo posible, sin aglomeraciones.