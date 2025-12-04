El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Algunas de las pinturas que se pueden ver en la muestra de la artista vitoriana. Igor Martín

Los destellos creativos de Anabel Quincoces iluminan Zuloa

La artista vitoriana inaugura este viernes en la conocida librería vitoriana 'Glints', una muestra íntima de fotografías y pinturas que invita a dejarse llevar por los «centelleos» del proceso creativo.

Ramón Albertus

Ramón Albertus

Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:30

Comenta

«Cuando estoy frente a un lienzo, nunca sé qué voy a hacer, y nadie se sorprende más que yo». La frase atribuida a Joan Miró puede aplicarse a numerosos artistas, y Anabel Quincoces lo cita al hablar de 'Glints', la muestra que puede verse en la sala expositiva de la librería Zuloa hasta el 21 de febrero. Esta nueva propuesta de la artista vitoriana, conocida sobre todo por sus esculturas de vidrio, revela una faceta menos difundida: una reunión de fotografías -mayoritariamente- y pinturas, medios en los que también ha trabajado de forma profusa, aunque con menor presencia en sus exhibiciones. La inauguración tendrá lugar este viernes 5 de diciembre, a las 19.00 horas.

Exposición 'Glints'

  • Hasta el 21 de febrero En la planta baja de la librería Zuloa (calle Correría, 21). Se exhiben fotografías creadas a partir de los 'glints' que emanan sus piezas de vidrio, pinturas y esculturas. La inauguración es el 5 de diciembre, a las 19.00 horas. Entrada libre.

El título de la muestra alude al término inglés que se refiere a los destellos de luz. «A esas chispas que surgen durante el proceso creativo, cuando no sabes por qué te llega una idea. Una luz ilumina algo en un momento y, si quieres repetirlo, no sale», explica la artista, que ya expuso en el mismo espacio en 2017. Entonces se trataba de una muestra mucho más extensa, mientras que en esta ocasión apuesta por una serie de instantáneas coloridas y llenas de reflejos que invitan al espectador a realizar su propia lectura y a descubrir figuras concretas dentro de la abstracción.

Uno de los dos carteles de la exposición.
Imagen - Uno de los dos carteles de la exposición.

En esa capacidad de asombro inherente a la práctica artística, Quincoces reconoce que, al ver el montaje, la disposición de esas pequeñas obras en las paredes de la planta baja de la librería le recordó al interior de un submarino. Aunque la presencia del vidrio es limitada, el sello personal de la artista se percibe claramente en las piezas en otros formatos. Además, Quincoces rotará parte de las obras e incorporará nuevas los días 11 y 21 de cada mes. «Me interesa que la gente se abstraiga y tenga sus propios centelleos», afirma la creadora, que ha realizado intervenciones en el Balneario de Zuazo de Kuartango y en el antiguo depósito de aguas de Vitoria. En esa interpretación de su trabajo se repiten guiños marítimos y una sensación de calma. Para disfrutar de la muestra en la conocida librería vitoriana, una de las recomendaciones es acudir sin prisas y, en la medida de lo posible, sin aglomeraciones.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Desconocidos roban en 15 coches en una sola noche en uno de los nuevos barrios de Vitoria
  2. 2

    Sanciones de casi 100.000 euros a la discoteca Mítika, a la empresa de seguridad y a cuatro porteros tras la muerte Kerman
  3. 3

    Sanciones de casi 100.000 euros a la discoteca Mítika, a la empresa de seguridad y a cuatro porteros tras la muerte Kerman
  4. 4

    Vitoria y Mercedes cierran el acuerdo para%u2006acabar con los atascos de tráfico en la fábrica
  5. 5

    La Ertzaintza toma Errekaleor después de que un okupa denuncie que otro le cortó la luz
  6. 6

    Piden 2 años de inhabilitación a 2 policías locales de Vitoria por «romper la nariz» a un menor
  7. 7

    El Baskonia acepta la marcha de Diallo a China y lo suple con el lituano Gytis Radzevicius
  8. 8 El emérito revela la verdad sobre el polémico rifirrafe de Letizia y la reina Sofía en Palma de Mallorca
  9. 9 El PSE condena la aparición de carteles contra Eneko Andueza en el campus de Álava
  10. 10 «Nos llenáis la selección de negras y aun así perdéis», las Guerreras explotan tras los insultos racistas recibidos en redes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los destellos creativos de Anabel Quincoces iluminan Zuloa

Los destellos creativos de Anabel Quincoces iluminan Zuloa