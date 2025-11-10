El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Destapan una red que se lucró con padrones falsos en 20 pisos de Vitoria

La Policía Nacional arresta al cabecilla y ya ha localizado a 12 de los 25 beneficiarios en Ceuta, Elche, Almería y Tarifa. Los dueños de las casa s desconocían el fraude

David González

David González

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:12

Comenta

Un vecino de Vitoria se expone a penas de cárcel y una importante multa después de que la Policía Nacional haya reunido indicios de su ... responsabilidad en una lucrativa red de empadronamientos falsos. Con la investigación aún abierta, la Brigada Provincial de Extranjería ya ha verificado a 25 beneficiarios de esta trama, quienes pagaron al supuesto cabecilla por censarles en la ciudad sin llegar a vivir aquí. Estaban distribuidos por una veintena de domicilios. La mayoría, en Abetxuko. Pero hay otros en Lakua-Arriaga y uno, en Desamparados.

