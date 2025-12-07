El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Manifestación de las trabajadoras de las residencias privadas. E. C

«Después de seis años no vamos a firmar algo irrisorio»

Los sindicatos piden a la Diputación y patronal que «den un paso» para contar con un sueldo de 1.500 euros al mes, 300 menos que en Bizkaia

Ander Carazo

Ander Carazo

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:48

El salario mínimo interprofesional (SMI) es de 1.184 euros mensuales. El sueldo base de una gerocultora en Álava es de 1.160,37. Esto ... supone 23,63 euros menos de base. Unas condiciones precarias y más si se comparan con sus compañeras de Bizkaia y Gipuzkoa, que cobran casi 640 euros más al mes. ¿A qué se debe semejante diferencia? En los territorios vecinos cuentan con un convenio provincial y aquí no lo hay, por lo que sus condiciones se rigen a través del estatal.

