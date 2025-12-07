«Después de seis años no vamos a firmar algo irrisorio»

El salario mínimo interprofesional (SMI) es de 1.184 euros mensuales. El sueldo base de una gerocultora en Álava es de 1.160,37. Esto ... supone 23,63 euros menos de base. Unas condiciones precarias y más si se comparan con sus compañeras de Bizkaia y Gipuzkoa, que cobran casi 640 euros más al mes. ¿A qué se debe semejante diferencia? En los territorios vecinos cuentan con un convenio provincial y aquí no lo hay, por lo que sus condiciones se rigen a través del estatal.

ELA y LAB reclaman desde hace seis años que se firme un convenio provincial. Una negociación que se ha eternizado por la pandemia, la falta de interlocución de la patronal y las tiranteces de la negociación, y de repente urge ahora una solución. Elkarrekin lo ha puesto sobre la mesa como condición 'sine qua non' para firmar un pacto presupuestario con el Gobierno de Ramiro González y si Álava se precipita hacia la prórroga 'desaparecerán' los seis millones que este año había guardados para facilitar la solución del conflicto.

El salario base de una gerocultora en el convenio que rige al sector en el territorio ni siquiera llega al SMI

Los sindicatos no reclaman que se les iguale a las gerocultoras vizcaínas y guipuzcoanas, sino que se eleven sus sueldos a alrededor de 1.500 euros mensuales a partir de 2027 y reducir su jornada anual de 1.772 a 1.672 horas. Ellas son las responsables de toda la atención directa, que incluye el aseo, las movilizaciones, dar la medicación o hacer la cama del interno, pero acaban siendo las multiusos que cubren las carencias de estos centros. «Las residencias y viviendas comunitarias han vivido muy bien hasta ahora porque han pagado muy poco a sus trabajadoras, y arrancan los pelos porque les reclamamos un salario digno», critican representantes de ELA. «Después de seis años de lucha no vamos a firmar un acuerdo que resulte irrisorio. El acuerdo está a las puertas. La última propuesta que se nos presentó es insuficiente, pero las empresas y la Diputación tienen que dar un paso para acercarse a nosotras. Nosotras ya se lo hemos puesto a huevo», avisan.

osu Alda, representante de la patronal ACRA que engloba a los pequeños y medianos centros de la provincia, no obvia la realidad y las enormes diferencias en salarios que existen entre territorios. «Las distancias en cuanto a salario con Bizkaia son sustanciales porque han hecho un 'recorrido' durante 17 años renovando convenios. En el primero hubo un 5% y aquí estamos hablando de que las propuestas rondan un 40%. Es imposible absorber los incrementos de esos costos. De ahí que necesitemos unos plazos y que contemos con un respaldo por parte de la Diputación», apunta el portavoz de la parte empresarial.