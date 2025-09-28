El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Vallado colocado por los bomberos en la Cuesta de San Francisco. Gasteiz Txiki

Un desprendimiento obliga a vallar los Arquillos en pleno Mercado Medieval de Vitoria

La caída de una cornisa ha requerido la actuación de los bomberos. Vecinos denuncian el estado «lamentable» de los edificios

Saioa Echeazarra

Domingo, 28 de septiembre 2025, 13:22

Susto en el Casco Viejo de Vitoria, que se encuentra inmerso en la celebración de una nueva edición del Mercado Medieval. El desprendimiento de una cornisa en un edificio de Los Arquillos obligó a vallar un gran tramo de la cuesta de San Francisco. El incidente, que se produjo este pasado viernes, requirió la actuación de los bomberos de la capital alavesa, que procedieron a cercar la zona por motivos de seguridad.

Este nuevo percance se produce en un fin de semana de intenso trasiego en esta parte de la ciudad con motivo de la celebración de la gran convocatoria festiva. Tras el suceso, los residentes de la zona han censurado el estado de avanzado deterioro que presentan numerosos inmuebles en la 'almendra' medieval. «Denunciamos una vez más la situación lamentable de muchos edificios del Casco Viejo», han criticado desde la asociación Gasteiz Txiki, que aglutina a vecinos del barrio.

Punto donde se ha producido el desprendimiento. Gasteiz Txiki

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza investigaba desde enero las «agresiones sexuales» a 3 menores en Bernedo
  2. 2

    La Ertzaintza investigaba desde enero las «agresiones sexuales» a 3 menores en Bernedo
  3. 3

    El trinitario investigado por violar a una niña de 14 años huye de Vitoria ante las amenazas recibidas
  4. 4 El primer premio de la Lotería Nacional del sábado deja un pellizco en Vitoria: «Que lo disfrute»
  5. 5 Un herido grave tras chocar su coche con el tranvía en la rotonda América Latina de Vitoria
  6. 6

    El trinitario investigado por violar a una niña de 14 años huye de Vitoria ante las amenazas recibidas
  7. 7 Rescatan a tres personas «enriscadas» en las Cascadas de la Tobería en la localidad alavesa de Andoin
  8. 8 Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  9. 9

    «Dios nos ha regalado este momento único en nuestra vida y para la historia»
  10. 10

    «La bandera de España se quemaba en los campamentos de Bernedo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un desprendimiento obliga a vallar los Arquillos en pleno Mercado Medieval de Vitoria

Un desprendimiento obliga a vallar los Arquillos en pleno Mercado Medieval de Vitoria