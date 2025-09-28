Un desprendimiento obliga a vallar los Arquillos en pleno Mercado Medieval de Vitoria La caída de una cornisa ha requerido la actuación de los bomberos. Vecinos denuncian el estado «lamentable» de los edificios

Saioa Echeazarra Domingo, 28 de septiembre 2025, 13:22 | Actualizado 13:32h.

Susto en el Casco Viejo de Vitoria, que se encuentra inmerso en la celebración de una nueva edición del Mercado Medieval. El desprendimiento de una cornisa en un edificio de Los Arquillos obligó a vallar un gran tramo de la cuesta de San Francisco. El incidente, que se produjo este pasado viernes, requirió la actuación de los bomberos de la capital alavesa, que procedieron a cercar la zona por motivos de seguridad.

Este nuevo percance se produce en un fin de semana de intenso trasiego en esta parte de la ciudad con motivo de la celebración de la gran convocatoria festiva. Tras el suceso, los residentes de la zona han censurado el estado de avanzado deterioro que presentan numerosos inmuebles en la 'almendra' medieval. «Denunciamos una vez más la situación lamentable de muchos edificios del Casco Viejo», han criticado desde la asociación Gasteiz Txiki, que aglutina a vecinos del barrio.

Ampliar Punto donde se ha producido el desprendimiento. Gasteiz Txiki