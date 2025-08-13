Se desprende de una bolsa con 'speed' y acaba arrestado por una orden de búsqueda en Vitoria La detención del joven, de 21 años, se produjo este martes en la calle Siervas de Jesús

Nuria Nuño Miércoles, 13 de agosto 2025, 14:30 Comenta Compartir

La Policía Local detuvo en la tarde de ayer, martes, en Vitoria a un varón de 21 años sobre el que pesaba una requisitoria judicial. Los hechos sucedieron poco antes de las 15:00 horas, cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana observó, a su paso por la calle Fundadora Siervas de Jesús, cómo un joven, al percatarse de la presencia de los agentes, «se desprendía de una bolsita lanzándola al suelo», refiere el parte policial.

Los uniformados procedieron a identificar al hombre, una vez que comprobaron que lo que había lanzado era «una sustancia en forma de polvo y de color blanco», presumiendo que podría ser 'speed'.

Tras chequear su filiación con la Central de Operaciones, saltó la sorpresa. Y es que sobre el joven pesaba una orden de búsqueda y detención procedente de los juzgados de Vitoria, por lo que los policías procedieron a ejecutarla.