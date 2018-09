se despliega la alfombra naranja El director del FesTVal de Vitoria opina Amor y luchas en el hampa en la nueva serie de La 1 'El Continental', que se estrena este lunes en la primera jornada del FesTVal. / TVE JOSEBA FIESTRAS Lunes, 3 septiembre 2018, 10:39

Una década pasa volando, o al menos así me lo ha parecido. Iniciar hoy la décima edición del FesTVal es un gustazo y, al mismo tiempo, una gran responsabilidad. Pero no es momento de preocupaciones (¡ya me gustaría!), mejor abordemos la misión con la satisfacción que da saludar de nuevo a viejos amigos y amigas que vuelven a Vitoria para presentar sus mejores bazas catódicas.

La de esta noche es una nueva ficción de TVE que transcurre en los años 20, una década en la que España se ha convertido en un país que intenta imitar al resto de Europa poniéndose 'a la moda'. Al menos esa fue la intención de Alfonso Abascal al montar la sala de fiestas 'El Continental' que da nombre a la serie. Su creador, Frank Ariza, y sus protagonistas, Michelle Jenner, Alex García, Secun de la Rosa o Fernando Tejero, entre otros, estrenarán hoy la alfombra naranja que cumple diez años y sigue recibiendo a los 'primeros espadas' de nuestra tele. Y esto solo es el principio.