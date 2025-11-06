Desmantelan un «narcopiso»en pleno centro de Vitoria

La vivienda, situada en un octavo piso, se había convertido en un supermercado de cocaína. O ese es el soplo que le llegó a la ... Policía Local de Vitoria. Su unidad de Investigación sometió al presunto responsable a discretos seguimientos, que llevaron a otras personas posiblemente relacionadas con este negocio ilícito. Con el registro del domicilio autorizado por el Juzgado de Instrucción número 4, en la tarde de ayer -miércoles- salió a la luz la verdadera cara de esa casa, ubicada en el barrio de Desamparados.

Al cierre de esta edición, el registro había descubierto «100 gramos de cocaína» ocultos en una de las habitaciones del inmueble. Esta cantidad, más las pesquisas previas acometidas por la Guardia urbana, consolidan los indicios de que se trata de un «narcopiso». Y con una actividad «importante», según medios conocedores del caso, aún abierto.

Otro sospechoso

El supuesto responsable es un joven que vive de alquiler en esa casa. Efectivos de la Guardia urbana le detuvieron la noche del lunes. Por lo que está previsto que hoy pase a disposición judicial.

Por cierto, en un primer momento hubo otro arrestado, que habría quedado fuera del caso al no haberse probado su participación en la trama relacionada con el tráfico de sustancias estupefacientes en pleno centro de la capital de Álava.