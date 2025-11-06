El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Policías locales trasladan al presunto responsable del 'narcopiso' en la tarde de ayer, miércoles. Jesús Andrade

Tráfico de drogas

Desmantelan un «narcopiso»en pleno centro de Vitoria

La Policía Local cierra una investigación de más de un año con el arresto del presunto responsable. Hallan 100 gramos de cocaína ocultos en la casa

David González

David González

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:41

La vivienda, situada en un octavo piso, se había convertido en un supermercado de cocaína. O ese es el soplo que le llegó a la ... Policía Local de Vitoria. Su unidad de Investigación sometió al presunto responsable a discretos seguimientos, que llevaron a otras personas posiblemente relacionadas con este negocio ilícito. Con el registro del domicilio autorizado por el Juzgado de Instrucción número 4, en la tarde de ayer -miércoles- salió a la luz la verdadera cara de esa casa, ubicada en el barrio de Desamparados.

