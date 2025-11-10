El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El uso del metro ligero ha ido creciendo en la capital alavesa, que se ha ido anotando récords de pasajeros año tras año. Jesús Andrade

Los descuentos en el tranvía han ahorrado 8 millones a los vitorianos

El Gobierno vasco mantendrá la bonificación del 20 % en 2026, aunque aún se desconoce qué hará el Ejecutivo central

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:09

Comenta

El impacto de los descuentos que se empezaron a aplicar en el transporte público con el estallido de la guerra de Ucrania ha supuesto un ... notable ahorro para los vitorianos que se mueven en tranvía. Y es que desde la puesta en marcha de las bonificaciones al 50% en el metro ligero por parte de Euskotren, los vitorianos se han ahorrado 7,96 millones de euros.

