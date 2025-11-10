Los descuentos en el tranvía han ahorrado 8 millones a los vitorianos

El impacto de los descuentos que se empezaron a aplicar en el transporte público con el estallido de la guerra de Ucrania ha supuesto un ... notable ahorro para los vitorianos que se mueven en tranvía. Y es que desde la puesta en marcha de las bonificaciones al 50% en el metro ligero por parte de Euskotren, los vitorianos se han ahorrado 7,96 millones de euros.

Así se desprende de una respuesta del Departamento de Movilidad Sostenible remitida al Parlamento vasco a petición de EH Bildu. Según los datos publicados por la consejería de Susana García Chueca, el impacto de estas bonificaciones ha ido creciendo con el paso de los años y los subsiguientes récords de pasajeros que se han ido registrando.

Así, si en 2022 los descuentos supusieron en el cómputo global una bonificación de 695.000 euros, ese monto se elevó a 2,54 millones en 2023 y 3,07 en 2024. Lakua sólo ofrece datos de 2025 hasta junio, pero los 1,64 millones de euros en descuentos apuntan a un nuevo registro de uso en este curso.

El Gobierno vasco desglosa el impacto económico de las tarifas por servicios y años. En cada ejercicio, el tranvía de Vitoria es el segundo servicio de Euskadi con mayores descuentos –y por ende, más usos–, sólo por detrás del Topo guipuzcoano. Euskotren expresa el impacto como merma de ingresos por billetaje, aunque en el fondo esa cifra es exactamente el impacto que suponen las rebajas del 50 % en cada título de transporte.

El impacto del Cercanías de la Llanada apenas supuso una bonificación de 4.000 euros en junio

A los datos registrados en el tranvía se suma este año el impacto del Cercanías que el Gobierno vasco ha puesto en marcha en la Llanada Alavesa tras la transferencia de competencias. El beneficio del corredor entre Miranda de Ebro y Alsasua es todavía muy pequeño. Los abonos en este servicio apenas han supuesto un ahorro de 3.988 euros entre mayo y junio de este año, aunque hay que recordar que esta nueva línea ferroviaria no empezó a cruzar el territorio alavesa hasta el 30 de mayo, cuando tuvo lugar su viaje inaugural.

En la petición parlamentaria de Bildu, la coalición abertzale solicitaba también conocer qué va a pasar en 2026 con estos descuentos. Movilidad Sostenible responde a esa pregunta que «no tiene confirmación sobre la continuida o no de las bonificaciones por parte del Estado». «Si se diera una continuidad de las bonificaciones, el departamento solicitaría su adhesión a las mismas». ¿Y si Madrid decide quitar su parte? Entonces «existe el compromiso de aplicar un 20 % de desuento de los títulos de transporte personalizados y los abonos de los servicios de transporte público», replica la consejería de Susana García Chueca.

Bat para todo el transporte

En paralelo a la política de descuentos, hay dos cuestiones más en liza en materia de transporte. Por un lado está la interoperabilidad de las tarjetas Bat, Barik y Mugi. Esto es, que se puedan usar todos los abonos en todos los transportes de Euskadi. Por ejemplo, que la Bat sirva para subirse al metro de Bilbao. Esa medida, según indicó la titular de Movilidad Sostenible, estará vigente en todo el transporte público vasco antes de que acabe el año.

«Por otro lado, el departamento continúa trabajando en los objetivos y compromisos parlamentarios, esto es, el establecimiento y la aplicación de un sistema de descuentos progresivos, en función del uso y condición personal», concluye la respuesta parlamentaria.