El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
De izquierda a derecha, Erik Arevalo, Cristina Camarero y Aitor Sánchez, durante la excavación que están realizando en Mendizabala. Rafa Gutiérrez

Descubren en Mendizabala una insólita necrópolis con huesos de hace 4.000 años

Los restos óseos fueron incinerados, una costumbre que no era común en el Calcolítico, época probable de datación

Borja Mallo

Borja Mallo

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:17

Comenta

La futura construcción de una residencia para mayores en la calle Maite Zúñiga, en el espacio existente entre un edificio de pisos tutelados y el ... aparcamiento de Mendizabala, ha sacado a la luz una insólita necrópolis con restos óseos calcinados que podría tener más de 4.000 años de antigüedad. Un hallazgo que, a la espera de las pruebas definitivas con radiocarbono para datar su edad, podría ser histórico. Y es que la incineración de los cuerpos de los difuntos era una costumbre muy posterior al Calcolítico o Edad del Cobre, la época a la que podrían corresponder estos restos que el equipo de arqueólogos compuesto por Aitor Sánchez, Cristina Camarero y Erik Arévalo ha encontrado en el Sur de la ciudad. El descubrimiento confirmaría además que en esta zona alrededor del conocido como 'Monte de la Tortilla' hubo un asentamiento humano años antes de lo que se creía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «No tenemos adónde ir», dice la madre que avaló a su hija en Erandio
  2. 2

    El posible cierre de Mendizorroza deja al Alavés y a Iraultza en una situación límite
  3. 3 Los padres de la niña fallecida dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien
  4. 4

    El Supremo anula la comisión de apertura de una hipoteca por falta de transparencia
  5. 5

    «Euskadi es candidata para albergar la primera planta de fusión nuclear»
  6. 6

    Solomillo a 56 euros a un mes de Navidad
  7. 7

    Los belenes del 3 de Marzo irán de forma temporal al convento de las Brígidas
  8. 8

    El posible cierre de Mendizorroza deja al Alavés y a Iraultza en una situación límite
  9. 9 La clínica dental de Valencia que atendió a niña fallecida no tenía autorización para sedación intravenosa
  10. 10 La clínica dental de Valencia que atendió a niña fallecida no tenía autorización para sedación intravenosa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Descubren en Mendizabala una insólita necrópolis con huesos de hace 4.000 años

Descubren en Mendizabala una insólita necrópolis con huesos de hace 4.000 años