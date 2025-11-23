Descubren en Mendizabala una insólita necrópolis con huesos de hace 4.000 años

La futura construcción de una residencia para mayores en la calle Maite Zúñiga, en el espacio existente entre un edificio de pisos tutelados y el ... aparcamiento de Mendizabala, ha sacado a la luz una insólita necrópolis con restos óseos calcinados que podría tener más de 4.000 años de antigüedad. Un hallazgo que, a la espera de las pruebas definitivas con radiocarbono para datar su edad, podría ser histórico. Y es que la incineración de los cuerpos de los difuntos era una costumbre muy posterior al Calcolítico o Edad del Cobre, la época a la que podrían corresponder estos restos que el equipo de arqueólogos compuesto por Aitor Sánchez, Cristina Camarero y Erik Arévalo ha encontrado en el Sur de la ciudad. El descubrimiento confirmaría además que en esta zona alrededor del conocido como 'Monte de la Tortilla' hubo un asentamiento humano años antes de lo que se creía.

No es novedad que se desentierren osamentas con milenios de antigüedad en lo que en su día fue el poblado de Mendizabala, catalogado como zona de presunción arqueológica desde 1997. Ya excavaciones anteriores habían servido para destapar que allí habitaron los primeros ancestros de los alaveses. Por ejemplo, durante los trabajos especializados en una sección adyacente al área ya protegida realizados a principios de este siglo como paso previo para otra residencia que finalmente no se construyó, se hallaron «una posible cabaña y una serie de cubetas y silos». El relleno que los cubría fue oficialmente datado en una época entre el final de la Edad del Bronce y el comienzo de la del Hierro. Es decir, hace 3.000 años. En cambio el Calcolítico se desarrolló en la península ibérica antes, hace entre 3.800 y 5.300 años.

«Si se confirma todo estamos hablando de un hallazgo muy importante a nivel de investigación y abre el camino a que en los próximos años vayan apareciendo más restos de esta etapa. Sabíamos que esta zona había estado habitada, pero lo que nos estamos encontrando podría determinar que vivía gente mucho antes de lo que pensábamos», dicen los expertos.

Estos trabajos arqueológicos, financiados por la Diputación y la empresa Intercentros Ballesol que construirá el geriátrico, suponen una importante ampliación respecto a la excavación precedente en esa misma zona. Todavía sobre el terreno se puede comprobar cómo fue aquella actuación en la que se encontraron signos de poblaciones que habían habitado este entorno y que se quedó a escasos metros de estos nuevos hallazgos que pueden proceder de un periodo histórico anterior.

«Nos llevamos una sorpresa cuando empezaron a salir restos de huesos muy calcinados dentro de una serie de hoyos», relatan los historiadores. Una «necrópolis de incineración» que en principio les encajaba temporalmente «muy bien» con el anterior hallazgo de tiempos de la Edad del Hierro, cuando eran enterramientos típicos.

Pero la aparición de algunos materiales les condujo a pensar que esos restos «son más antiguos» que los últimos que se encontraron. Y, más allá de la relevancia temporal, los tres arqueólogos hablan de la importancia de que sean restos incinerados en una época en la que se creía que los enterramientos siempre se hacían mediante la inhumación de los cuerpos y que en el territorio tiene como exponente la presencia de varios dólmenes.

EN CORTO 9 hoyos De los 21 que se han encontrado nueve cuentan en su interior con restos óseos calcinados que pueden corresponder a la época del Calcolítico.

Incineraciones atípicas Lo más habitual en la Edad del Cobre es que los enterramientos fuesen inhumaciones, a veces colectivas, y en dólmenes, pero en las que no existiese una incineración de los cuerpos.

5.300 años En ese espacio temporal se sitúa el inicio del periodo Calcolítico o Edad del Cobre en la Península Ibérica. Supone la transición entre el Neolítico en el que se usaba la piedra y el primer uso de los metales.

Asentamiento en Mendizabaa La aparición de un foso circular podría servir para descubrir que antes de la Edad del Hierro, como está datado, hubo habitantes en la zona.

«Si confirmamos la cronología, este tipo de necrópolis de incineración no son habituales. Esto puede demostrar que este rito se hacía ya en esa época. En el Calcolítico, lo típico es enterrar en estructuras como los dólmenes, que en Álava tenemos varios. Y casi siempre son inhumaciones, o sea, son enterramientos normales en los que podían quemar pero no había una incineración como tal y unas tumbas en otro lugar diferente», explican los expertos.

En total, son 21 fosas y en 9 de ellas hay restos óseos (cráneos, mandíbulas, huesos largos, dientes) calcinados. «Han quemado a los muertos en otro lugar, igual no muy lejos, y luego han hecho una serie de hoyos para poder enterrarlos», detallan. Uno de los agujeros, que los arqueólogos consideran «la tumba principal», donde reposan los restos de al menos dos individuos, estaba señalado también con una estela.

Punta de sílex

En Vitoria ya se sospechaba de una presencia humana muy anterior a esta encontrada ahora, ya que hay precedentes arqueológicos en esa misma zona que tienen alrededor de 100.000 años de antigüedad. Un bifaz de sílex encontrado por José Miguel Barandiarán en Aitzabal, también en esa franja al sur del 'Monte de la Tortilla', refleja que ya hubo grupos de cazadores que recorrían ese entorno en el Paleolítico Inferior. Pero los asentamientos organizados en la zona databan hasta ahora de la Edad de Hierro.

Otra de las «curiosidades» es que los huesos no están depositados «en el fondo del hoyo» sino que reposan sobre montones de «tierra muy oscura» con restos de madera o carbón quemados. Y en uno de los espacios han encontrado también «una punta de sílex calcinada». «Probablemente tenga que ver con algún tipo de estructura relacionada con el ritual funerario y que se corrobora en varios de los agujeros excavados».

Pero el hito no se acaba ahí. Pues además de huesos han encontrado «un foso de unos tres metros de anchura» que apunta a tener una forma circular y que, en teoría, delimita un espacio, tal vez rodeando un poblado con una empalizada, que habría estado ubicado bajo el espacio por el que ahora transita la carretera de la calle Maite Zúñiga, con la necrópolis justo pegada a este foso por la zona exterior. Y todo hace indicar que también podría corresponder al Calcolítico, lo que supondría un hallazgo único en la zona norte. «Son muy típicos en Andalucía, en la Meseta, en Francia, en Inglaterra, pero en Euskadi no había ninguno de esta cronología y supone un hito importante», enfatizan.

«Si se confirma que es una necrópolis junto a un asentamiento, los muertos se quedarían fuera de la población. Y esa separación entre el mundo de los vivos y de los muertos también es típico de esta época», aseguran.